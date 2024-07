Flor Rubio critica a TUDN por incluir en equipo a Burrita Burrona y Turbulence

La llegada de Burrita Burrona y Turbulence al equipo de TUDN deportes para cubrir la barra de entretenimiento en los Juegos Olímpicos de París 2024 fue recibida con gran alegría por muchos de sus seguidores, que por cierto, se cuentan por millones. Aunque no a todos les fue del todo agradable la noticia.

Y es que la periodista y conductora Flor Rubio en su programa de YouTube expresó su rechazo contra TUDN y Televisa por haber incluído a estas dos participantes.

“Sin duda (va a abrir un debate social), pero este tipo de personajes se han vuelto tan populares y tan virales que está de moda incluirlos en todos los contenidos y no necesariamente tiene que ser así”, explicó en su porgrama "Dulce y picosito".

“No todos están preparados para hacer ese trabajo”, añadió.

Para ejemplificar el trabajo cómico en espacios deportivos, la periodista mencionó a Andrés Bustamante y a Eugenio Derbez, quienes para ella, se involucraban en todo el contenido.

“No me parece un avance porque incluír comedia en los espacios deportivos, desde que tengo uso de razón lo recuerdo que lo han hecho. Ahí está Andrés Bustamante para recordar de lo más antiguo que se ha hecho en las televisoras en cuestiones deportivas. Un avance no es, simplemente están utilizando algo que es viral, tener miembros de la comunidad en los espacios creyendo que esto va a traer más audiencia, pero esto no mejora los contenidos del programa”.