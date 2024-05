Fernanda Blaz revela que Werevertumorro le fue infiel por más de 2 años

Fernanda Blaz y Gabriel Montiel pusieron fin a su relación luego de seis años juntos, a seis meses de la noticia la influencer confirmó la infidelidad como el motivo de su separación. A través de un video en su canal de YouTube, la joven relató que el creador de contenido la habría engañado por más de dos años con Sofía Zavala con quien ya comparte románticos momentos en sus redes sociales.

“Yo me enteré que estaba ya con alguien más cuando cortamos y eso fue lo que les digo que me impactó, o sea, el darme cuenta que ya llevaba más de dos años y medio con la persona que está. No tuviste los huevos de decirme ‘no quiero estar contigo, quiero estar con alguien más’, lo poco hombre que a veces son las personas, el no tener palabra, el no tener compromiso, el no ser firmes”, relató.

Añadió: “Yo la neta vivía en una realidad, alterna, pensaba que la personaron la que estaba era super linda y cuando te das cuenta que al final tenía una doble vida y no era quien pensabas, pues ha sido muy difícil. Lo difícil es entender por qué nunca me di cuenta, eso ha sido muy difícil para mí (…) Yo confiaba, estaba enamorada”.

La influencer Sofía Zavala, conocida como “Tita”, es la nueva novia de Werevertumorro y ha sido señalada de ser la tercera en discordia en la relación del influencer con Fernanda Blaz.

Fue en marzo pasado cuando la joven confirmó su romance al compartir un video en TikTok en el que aparecen juntos como aficionados en un partido del Liverpool en Premier League que se realizó en el Estadio de Anfiel, en Inglaterra.

https://heraldodemexico.com.mx/espectaculos/2024/5/5/fernanda-blaz-revela-que-werevertumorro-le-fue-infiel-por-mas-de-dos-anos-600363.html