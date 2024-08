Famosos se posicionan en la Cuarta Gala de Eliminación en LCDLF

Ciudad Juárez.- En el cuarto domingo de eliminación de "La Casa de los Famosos México 2024", los participantes se enfrentaron en un ejercicio de posicionamiento, donde expresaron cara a cara las razones para nominar a sus compañeros.

Adrián Marcelo se dirigió a Briggitte, reconociendo sus cualidades, pero mencionando que creía que preferiría pasar su cumpleaños fuera de la casa.

Gomita también habló ante Briggitte, agradeciéndole sus palabras y prometiendo que no mostrará una versión negativa de sí misma.

Gala, por su parte, tuvo un intercambio fuerte con Mariana, acusándola de atacar a Briggitte por su brillo.

Mariana respondió que su mejor versión está fuera de la casa.

Sian Chiong le dijo a Mario Bezares que ha sorprendido al grupo, ya que ha dado momentos desafortunados, pero que supo reflexionar.

Sabine también se posicionó con Mario diciéndoles que ella apoyaba a Mariana.

Karime le dijo a Mariana que le conviene que te vayas y que tiene formas explosivas de contestarles.

Ricardo Peralta le explicó a Arath la expresión de género y va ligada a la identidad de género y mi género es no binario. La expresión responde a cómo hablamos y cómo nos vestimos. Tampoco existo para ti y si es así, tú tampoco existes para mí. No me gustaría que la gente pensara que soy un personaje", dijo.

"Te estás equivocando, no tengo problema. Tengo un hermano que es homosexual y es mi inspiración más grande. Mis respetos para ti; no juegues así porque estás tratando voltear y confundir a la gente. Jamás le faltaría el respeto a nadie" No eres Wendy porque esa historia ya se contó", respondió Arath.

Los nominados para abandonar la casa son: Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Mario Bezares, Mariana Echeverría.