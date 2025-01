Fallece Wayne Osmond, cantante y guitarrista de The Osmonds

Foto: Associated Press

Nueva York.- Wayne Osmond, cantante, guitarrista y miembro fundador del grupo familiar The Osmonds, que vendió millones de copias y fue conocido por éxitos de la década de 1970 como “One Bad Apple”, “Yo-Yo” y “Down By the Lazy River”, falleció. Tenía 73 años.

Su hermano Merrill Osmond publicó en su página de Facebook que Wayne murió esta semana en un hospital de Salt Lake City después de sufrir un “derrame cerebral masivo”.

“Nunca he conocido a un hombre más humilde. Un hombre sin ningún tipo de malicia”, escribió Merrill. “Un individuo que perdonaba rápidamente y tenía la capacidad de mostrar amor incondicional a todas las personas que conocía”.

Wayne Osmond era el cuarto de nueve hijos criados en un hogar mormón en Ogden, Utah, y el segundo mayor entre los intérpretes musicales. La carrera de los hermanos comenzó en la década de 1950, cuando Wayne, Alan, Merrill y Jay cantaban en un cuarteto de barbería.

Su popularidad creció en la década de 1960 tras ser apoyados por el cantante Andy Williams, y alcanzaron su apogeo como quinteto a principios de la década de 1970, con su hermano menor Donny Osmond como estrella emergente. "One Bad Apple" y otras canciones a menudo se comparaban con la música de los contemporáneos de The Osmonds, los Jackson 5, y Donny fue posicionado como la contraparte blanca del cantante principal de los Jacksons, Michael Jackson.

La popularidad de los Osmond se desvaneció a mediados de la década de 1970, aunque Donny y Marie Osmond disfrutaron de carreras exitosas como artistas solistas y como dúo de hermanos.

En la década de 1980, Wayne Osmond se reagrupó con Alan, Merrill y Jay como grupo country y tuvo un puñado de éxitos, incluido "I Think About Your Lovin'".

Pero a mediados de los años 90 le diagnosticaron un tumor cerebral y perdió gran parte de su audición debido a la cirugía y el tratamiento. En 2012, un derrame cerebral lo dejó incapacitado para tocar la guitarra.

“He tenido una vida maravillosa. Y, como saben, poder oír no es todo lo bueno que parece, en realidad no lo es”, le dijo al Deseret News en 2018. “Lo que más me gusta ahora es cuidar mi jardín. Apago mis audífonos, sordo como un pomo de puerta, ignoro todo, es realmente una alegría”.

Wayne Osmond se casó con Kathlyn White en 1974. Tuvieron cinco hijos.