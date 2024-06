Fallece la cantante francesa Françoise Hardy, exponente de la música yeyé

Françoise Hardy, una de las grandes intérpretes de la música pop de los años 60, falleció este martes a los 80 años de edad, por lo que deja un gran vacío para aquellos que disfrutaron de sus temas, especialmente relacionados con el movimiento musical conocido como yeyé (ye - ye).

El primer gran éxito musical de Hardy, “Tous les Garcons et les Filles” (“Todos los chicos y las chicas”), llegó en 1962, cuando tenía solo 18 años. En 1968, su mayor éxito en inglés, “It Hurts to Say Goodbye”, escrito por Serge Gainsbourg, alcanzó el número uno en el Reino Unido y en su natal Francia.

Hardy cantó en francés, inglés, italiano y alemán, atrayendo admiradores de entre las estrellas más grandes del mundo. Bob Dylan, uno de sus admiradores, le dedicó un poema en la contraportada de su álbum “Another Side of Bob Dylan”.

En 2017, escribió un artículo en el sitio web Talkhouse elogiando a la banda Cigarettes After Sex, describiéndola como la música que siempre había buscado.