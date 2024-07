'Este barco no se hunde'; Juan Osorio confirma que Irina se queda en Aventurera

Juan Osorio, productor de la obra "Aventurera", a pesar de que hace unos días anunció la sustitución de Irina Baeva como Elena Tejero, ahora reconsideró la decisión y confirmó ante los medios de comunicación que la actriz de origen ruso continuará en su papel como la famosa protagonista.

Y es que hace unos días Irina tuvo momentos difíciles debido a las críticas que había recibido por parte de algunos de sus seguidores, pero principalmente de otras actrices del medio, como Niurka Marcos, quien en reiteradas ocasiones criticó duramente el desempeño de Baeva.

"Este barco no se hunde, se mantiene a flote con Irina, ha tenido una fortaleza de las críticas, de los ataques, pero yo no la he visto dudar de su trabajo, de su baile", comento Osorio. Por su Parte Irina Baeva agradeció el respaldo del productor.

“Gracias Juan de verdad por la confianza, te lo dije desde el día uno, te lo digo ahorita, todo el elenco, la verdad es que no me puedo sentir más bendecida”.

Así mismo la actriz rusa puntualiza que se ha estado preparando para cumplir las expectativas del público.

“Más allá de las críticas, aquí hemos estado ensayando, preparándonos, tomando las opiniones”.