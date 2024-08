'Estás ardida porque te nominé'; Arath explota contra Shanik y la hace llorar

Ciudad Juárez.– Shanik Berman, de ser una de las favoritas dentro de "La Casa de los Famosos México" poco a poco ha comenzado a tener algunos detractores por su manera de jugar dentro del reality, principalmente por la defensa que ha hecho en favor de Adrián Marcelo.

Y es que durante la cena especial que tuvieron los nominados de la casa, Arath de la Torre, Gala Montes, Briggitte Brozo y Karime Pindter expusieron sus intenciones que conformar una alianza para evitar que Tierra termine con Mar, pero Shanik Berman se mantuvo neutral y evitó compartir información.

Todo comenzó cuando el conductor de "Hoy" lamentó que los nominados de esta semana sean del cuarto Mar, pues considera que el líder de Tierra (Adrián Marcelo y Mariana Echeverría) hizo un complot para que se nominaran entre ellos. En ese momento Arath aprovechó para reprochar a Shanik que se haya filtrado información del cuarto a los contrarios.

“Gala salvó a alguien de Tierra (Agustín) y te la pasas idolatrándolo, sus ojos, sé congruente”, dijo. "Dime quién te dijo que te nomine", pero ella se mantuvo firme: “No me acuerdo, fueron muchos, no sé. Te lo juro por mi hijo que está en el cielo que no me acuerdo”.

La respuesta de Shanik desató un caos entre los nominados, pues todos consideraron que no quiso compartir información porque su lealtad estaría con el cuarto Tierra y no con ellos aunque finja lo contrario.

“Pero sí te acuerdas de un chorro de cosas, para sacar cizaña si te acuerdas. No eres derecha”, dijo Gala Montes.

Y Arath de la Torre la confrontó una vez más: “Eso sí me emput*, estás cubriendo a alguien, estás ardida de que te nominé y me cortaste las alas desde el día uno”.

La discusión se extendió al cuarto Mar, pues la periodista no soportó los ‘ataques’ de sus compañeros, abandonó la cena y rompió en llanto en su cama.