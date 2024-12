Esta es la cantidad que gana Mariah cada año por All I Want for Christmas is you

Desde su lanzamiento en 1994, All I Want for Christmas se ha convertido en un clásico navideño que, año tras año, llena los bolsillos de Mariah Carey. Esta canción, incluida en su álbum Merry Christmas, no solo ha dominado las listas de popularidad, sino que también ha revolucionado la industria musical navideña.

¿Cuánto dinero gana cada año Mariah Carey con esta canción?

Carey obtiene aproximadamente 2.5 millones de dólares anuales en regalías por su icónica canción. Sin embargo, otras fuentes, como The New York Post, estiman que la cifra podría alcanzar los 3 millones de dólares al año.

Estos ingresos provienen principalmente de las reproducciones en plataformas como Spotify, descargas digitales y licencias para películas, anuncios y otros proyectos. Según datos recientes, el sencillo ha generado más de 60 millones de dólares en regalías totales desde su debut.

¿Por qué es tan popular All I Want for Christmas Is You?

La canción se lanzó en un momento donde los clásicos navideños no eran comunes en el pop contemporáneo. Su pegajoso ritmo, letra nostálgica y los toques de soul la convirtieron en un éxito instantáneo, encabezando listas en 26 países tras su estreno.