'Espero que su vida sea perfecta'; Luna Bella reaparece tras polémica en Metro

Luna Bella, quien desde hace unos días ha estado en boca de todos debido a la grabación de un video para adultos en los vagones del Metro de la Ciudad de México, reapareció en sus redes sociales luego de la polémica. Y es que la creadora de contenido había estado fuera de línea debido a que su video generó mucha indignación entre los usuarios de la red. Las críticas y el hate que tiraron en contra de la joven llevó a que incluso tuviera que restringir los comentarios en su Instagram.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la mujer compartió un link para ingresar a su grupo de Telegram, ahí compartió un largo mensaje sobre su posición sobre la polémica. La modelo mencionó que por muchos años se dedicó a explotar su cuerpo para poder cumplir sus sueños y tener un sustento económico.

“Mi infancia me la arruinaron. Nunca conocí el amor de padres. Mi cuerpo ya lo vio todo el pueblo. Me he explotado por años para cumplir mis sueños. Muchos años se los entregué a mi familia. Ya no creo en el amor de pareja. Perdí la fe en los hombres. Mi dignidad y mi reputación está por los suelos”, detalló.

Luna Bella declaró que está orgullosa de sí misma por hacer lo necesario para que ni a su familia, ni a ella le faltara algo.

“Ya después de eso, si me voy de esta tierra, me iré con una sonrisa, en paz, sabiendo que cumplí mi palabra de mujer en hacer lo que fuera necesario porque a los míos no les faltara nunca lo que a mí me faltó”.

A pesar de todo, la joven aseguró que seguirá poniendole ganas a la vida para seguir con todo hacia adelante, pero también aseguró que podrá enfrentar las consecuencias de lo que hizo:

"Aún así le seguiré echando ganas a la vida, siempre para adelante con la chispa, carisma, actitud y energía que me caracteriza hasta donde tope y hasta donde la vida me alcance. Si ya he salido de cosas peores puedo con esto y más, estoy lista para lo que venga, lista para enfrentar las consecuencias de mis actos que no son bien vistos por esta sociedad doble moral. La dura vida que me ha tocado me enseñó a bailar y a disfrutar bajo la tormenta",

Finalmente la joven pidió disculpas para todos sus seguidores, a quienes quizá decepcionó e incluso dejaron de seguirla, pero dejó muy en claro que solo ella sabe las razones de por qué lo hizo y toda la historia de hay detrás.



"Una disculpa para todos los seguidores que me amaban y sienten que los decepcioné, lo siento soy humano, si me dejan de seguir, entenderé, y solo yo sé mis razones y mi historia, y a todos los que me juzgan, espero que su vida sea perfecta y no tengan cola que les pise. Y a los haters gracias por la publicidad que obviamente aprovecharé a mi favor para seguir generando. Los amo a todos y buena vibra".