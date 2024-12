'Eso no es ciencia'; mujer enfrenta a Maryfer Centeno en presentación de libro

Guadalajara.– La grafóloga Maryfer Centeno no deja de estar en el foco de la crítica luego de los múltiples señalamientos hechos en redes sociales sobre charlatanería por sus análisis psicológicos y físicos en el uso de la grafología, además del escándalo por la demanda interpuesta en contra de Mr. Doctor por violencia de género.

Ahora estos ataques y cuestionamientos ya no quedaron solo en las redes sociales, sino también frente a frente durante una charla en la que estuvo Centeno en la Feria Internacional de Libro (FIL) en Guadalajara, con motivo de la presentación de su último libro "El Lado Oscuro de la Mente Humana".

Todo comenzó cuando una exalumna, quien se identificó como egresada del Colegio Mexicano de Grafología, dirigido por la madre de Centeno, señaló que algunos maestros han sido más prudentes en sus enseñanzas, enfatizando que los grafólogos no deben emitir diagnósticos sin el consentimiento de las personas involucradas.

“Tú hubieras parado todo esto al decir que la grafología no es una ciencia y es algo que no has admitido. La grafología es una herramienta. Creo que los maestros, no digo nombres, pero los respeto mucho, también a ti. Han sido más prudentes en sus enseñanzas porque ellos desde un principio nos han dicho, que no son diagnósticos, para empezar”, aseguró.

“Nos dijeron, ustedes no van a emitir diagnósticos, van a emitir recomendaciones con permiso de la persona. Y es algo que yo no he visto de ti. Te he visto en redes sociales que lo haces, pero sin permiso de la persona y creo que eso es lo que te ha metido en problemas”.

Además de sus críticas, la exalumna solicitó la validación de su certificado y credencial, lo que sugiere presuntas irregularidades en el proceso de certificación del colegio.

Por su parte, Maryfer Centeno agradeció a la mujer sus comentarios y procedió a responderle aparentemente calmada. “Qué interesante lo que estás diciendo y te lo agradezco muchísimo. Tú como perito en grafología creo que tendrías que reconocerlo. Para ti (la grafología) no es una ciencia y yo lo respeto absolutamente”, declaró Centeno.

Además, dejó en claro que los videos que suele analizar en sus redes sociales son públicos y por lo tanto puede comentarlos. “Lo que yo hablo en redes sociales, querida amiga, son de videos que son públicos, por lo tanto, el mismo derecho que tenemos todos de comentar ese video lo tengo yo. Yo no estoy hablando de un video privado. Si yo voy y me meto a la casa de alguien eso sí sería un problema”, objetó.

A pesar de la tensa discusión, Centeno calificó la presentación como un éxito.