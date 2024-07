'Escencia de chicharrón con nopal'; Wendy Guevara lanzará su propio perfume

La influencer Wendy Guevara busca llegar fuerte en el mercado mexicano no solo con su contenido que genera en televisión o en las redes sociales, sino también en el mundo de los artículos de lujo, como la perfumería. Y es que la mujer ya anunció que pronto lanzará su propia marca de perfume, que además, bromeó, no tendrá esencia a chicharrón o nopal, como le comentó uno de sus seguidores en un live.

Wendy dijo algunos de los detalles de su nuevo proyecto luego de que se filtrara la noticia por una equivocación de su amigo y ahora roomie Nicola Porcella en un en vivo de los que acostumbra a hacer la originaria de León.

“Va a estar muy top el perfume, siento que hice la mejor elección, me van a hacer dos fragancias, los de Mon y Mau me ayudaron, porque ellos me mandan un perfume que me encanta deliciosísimo y a todas les ha gustado”, contó la leonesa.

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales han hecho comentarios haciendo burla al olor que podría tener la fragancia de Wendy.