'Es tan sangrona', Potro Caballero arremete contra Irina Baeva

Luis ‘Potro’ Caballero habló de la vez que fue rechazado en una obra de teatro y aprovechó para dar su opinión sobre Irina Baeva, a quien describió como “sangrona”.

Narró una ocasión en la que fue rechazado de una obra de teatro debido a los comentarios en las redes, pues internautas recordaron su pasado en realities y señalaron sus actitudes “misóginas”.

“Qué tiene que ver lo que haya salido en un reality hace 10 años. Y por lo que pasó en Acapulco (Shore) de peleas y pende… así con la gente, me sacaron”, confesó el creador de contenido.

Asegura que la producción de la puesta en escena le puso más peso a las críticas, que según Potro surgieron a raíz de comentarios hechos en el podcast llamado ‘Aquelarre’:

“De un día al otro me dijeron: ‘sabes qué, creo que es muy arriesgado tenerte’”, admitió.

Agustín Fernández señaló el hate como un método de publicidad y puso de ejemplo el caso de Baeva, por lo que Potro contó que tuvo una mala experiencia con la actriz rusa.

A pesar de no haber asistido a una función de "Aventurera", el influencer sugiere que al público no le cae bien Irina:

”Yo he visto ‘Aventurera’ ni nada (...) pero te voy a decir algo, esa señora es tan sangrona y es tan pesada, por lo menos conmigo ha sido muy grosera, y a la gente no le cae bien”.

“Si tú le quieres meter algo ahuevo al público no jala, y esto es generalizado, no es como que alguien dice que sí y otro dice que no, aquí es 100 dicen que no”, dijo.