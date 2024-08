'Es hijo de productores'; joven revela las mentiras que Sian ha contado en LCDLF

Ciudad Juárez.– Sian Chiong ha logrado robar la salvación a Karime, lo que le da la posibiidad de salvarse a sí mismo y librarse de la eliminación dentro de "La Casa de los Famosos México", por lo que ahora el joven cubano se ha vuelto tendencia en las redes sociales y ha dado de qué hablar.

Aunque al principio del reality show tenía bastante apoyo, Sian ha perdido simpatía de los televidentes, tanto que de no haber ganado la salvación, muchos pronosticaban que habría sido el siguiente expulsado.

Ante la nominación, algunas personas han salido a defenderlo, tal es el caso de su madre, que pidió a los fans ser más humanos con su hijo; sin embargo, hay otros internautas que han arremetido en su contra, como un joven originario de Cuba que aseguró que el actor no es lo que supuestamente ha contado dentro de la casa.

“Les está vendiendo una historia que no es real. Este chico es hijo de uno de los productores y directores de televisión de Cuba más importantes que existen. Produce las telenovelas, las películas, las series, todo lo que se consume en Cuba. Este niño no sabe lo que es pasar trabajo, no tiene idea porque es un hijo de mamá y papá y su papá se lo ha puesto todo”.