'Es bajísismo'; Andrea Legarreta estalla contra Ricardo tras ataques a Arath

Ciudad Juárez.– El posicionamiento de Ricardo Peralta en contra de Arath de la Torre ayer durante la Gala de Eliminación dejó un mal sabor de boca entre los espectadores por la manera en que el comediante quiso escudarse en la homofobia y la transfobia por las críticas hacia su forma de vestir, un argumento que provocó la desaprobación de miles de internautas en las redes sociales, quienes salieron a la defensa de Arath.

Otras de las personas que también salió a proteger al conductor de "Hoy" fue su compañera Andrea Legarreta, quien a través de su cuenta de Instagram arremetió en contra de Peralta, a quien acusó de querer jugar con la inteligencia del público y de escudarse en la comunidad LGBT+.

"¿Pfff estrategia? Que manera de atorarse solo. Querer voltear las cosas a alguien que habló de tu disfraz y jamás de tus preferencias es bajísimo! Lo bueno es que nadie te apoyó en esa jugada que al final es en tú contra... No quieras poner en duda la inteligencia del público Ricardo...Arath eres grande curso intensivo de inteligencia emocional y paciencia", escribió Andrea Legarreta en un mensaje que después borró.

Instagram

Ricardo Peralta, uno de los concursantes más destacados del show, acusó a Arath de criticar su vestuario con la intención de atacar su identidad de género. “Hace unas cuantas galas me hiciste un comentario muy desatinado. Me dijiste ‘Rick, quítate eso porque me incomoda verte así’”, expresó Peralta.

Durante su intervención, Peralta aprovechó para explicar conceptos como la expresión de género y la identidad de género no binaria, afirmando que su identidad es “fluido, no binario, eso quiere decir, ni mujer ni hombre”.