'Entro a mi casa de madrugada'; tiktoker denuncia golpes a manos de su expareja

Ciudad de México.– Beth Oliver, la tiktoker mexicana originaria de Quintana Roo y quien ganó fama gracias a sus videos sobre las diferencias entre las palabras en México y España, denunció a través de sus redes sociales las situaciones de violencia física y psicológica que vivió a manos de su expareja, identificado como Almicar. Una situación que según declaró, le daba mucho miedo contar y compartir con sus seguidores.

“No quería hacer nada de esto público, pero sinceramente ya me cansé, ya me cansé de estar soportando comentarios de gente que no sabe realmente cómo fueron las cosas… No sé si estoy haciendo lo correcto en exponer esto, me da vergüenza mostrarme así sabiendo que no soy alguien que busca problemas o que quiera estar en la boca de la gente”, escribió en sus primeras publicaciones, expresando la incomodidad de hablar sobre su sufrimiento personal en público.

Instagram | betholiverm

Durante los ocho meses que duró su relación con Amilcar, Beth Oliver sufrió agresiones verbales, psicológicas y amenazas constantes. “Estuve en una relación durante 8 meses soportando malos tratos, insultos, amenazas y manteniendo a esa persona durante más de 6 meses”, relató. Además, detalló que su exnovio tenía un problema serio con el alcohol, lo que empeoraba las agresiones. “Esta persona tiene un problema muy grande con el alcohol, es alcohólico. Me agredió múltiples veces y tengo pruebas, capturas y video”, comentó.

Instagram | betholiverm

Instagram | betholiverm

Sin embargo, lo más alarmante ocurrió después de que Beth decidiera terminar la relación. Según sus declaraciones, Amilcar no aceptó el fin de la relación y, en un acto extremadamente violento, entró a su casa una madrugada.

“Una semana después que terminara con él, entró a mi casa a las 4:40 de la mañana abriendo la puerta con una tarjeta. Yo estaba durmiendo y él estaba parado viéndome fijamente. Me di cuenta gracias a mi perrita que ladró y me desperté, él no estaba tomado, sólo me estaba viendo dormir y estaba llorando”, relató, visiblemente afectada. “Me asusté muchísimo y le grité para que se saliera de mi casa, a lo que él solo me decía que por favor le diera una última noche a su lado”.

El testimonio de Beth no se detuvo ahí. En sus historias, exhibió los golpes que Amilcar le dejó en el rostro, revelando las consecuencias físicas de las agresiones. Uno de los golpes le abrió el labio, una señal evidente de la violencia sufrida.

Instagram | betholiverm

En sus últimos mensajes, Beth dejó claro que, aunque le dolía exponer esta parte de su vida, sentía que ya no podía seguir soportando el abuso.

Tras la publicación de la historia, decenas de sus seguidores aprovecharon para enviarle mensajes de apoyo y además destacaron su valentía por contar una experiencia dura y que viven día a día muchas mujeres en el país, pero que no se atreven a cortar con la cadena de maltrato a manos de su pareja.