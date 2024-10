'Encuentros', el álbum de Becky G donde se consolida en el regional mexicano

Ciudad de México.– La historia que comenzó Becky G con la música regional mexicana en “Esquinas” continúa con su nuevo álbum “Encuentros”.

“Esquinas”, de 2023, fue el primer álbum en el que dejó ver su gusto por la música tradicional mexicana. En esta nueva entrega, deja en claro que no es algo pasajero y que es un género que le gustaría explorar en profundidad y con fusiones modernas.

“Obviamente, muchas personas pueden decir que uno lo hace porque está de moda”, dijo Becky G en una entrevista reciente por videollamada desde Los Ángeles, California. “Yo creo que lo que encontré en mí misma cuando estábamos creando ‘Esquinas’, fue algo tan real para mí, algo tan sincero, algo tan vulnerable como artista, que me sentí tan obsesionada con el proceso y no queríamos parar”.

Becky destacó que sus fans le han comentado que cuando canta música regional mexicana, notan un tono de voz diferente. Ella dice que pueden escuchar a Rebbeca, su verdadero nombre, es decir, su esencia más allá de la faceta pop de Becky.

El álbum arranca con “X las nubes”, un tema que destaca por sus arreglos de guitarras. De acuerdo con Becky, surgió de la visión de una persona cayendo entre las nubes, como si estuviera en un sueño.

“Cada canción tiene un hilo que te lleva en esa aventura”, dijo. “Decidimos mezclar instrumentos de otros géneros y un estilo de producción en mis vocales que le hace sentir un poquito más moderno. Y eso para mí fue muy divertido”.

El álbum, producido por Adrián Pieragostino, también tiene corridos contemporáneos, rancheras y mariachi, fusionados con otros géneros como el pop, bolero, cumbia e incluso un poco de vallenato colombiano.

“Cuando estaba creando música en los otros géneros, si era música pop, si era reggaetón, siempre estábamos jugando y mezclando géneros, entonces yo decidí ‘¿por qué no hacerlo con la música regional?’”, apuntó.

Aunque algunas cosas sí son muy tradicionales en el álbum, como la ranchera de despecho impulsada por acordeón “Desierto”. Becky G dijo que sus hermanos dieron la aprobación desde que escucharon el demo y le dijeron que debía incluirla en sus conciertos.

“Me recuerda mucho de la música que yo escuché cuando era niña. Así era la música que escuchaba mi abuelita, que escuchaba mi mamá”, dijo. “La música de despecho, la música ‘cortavena’ es parte del género”.

En este tema le canta a su ex que espera que “se te acabe el agua si un día estás en el desierto” y que "el dolor que me causaste a ti te consuma por dentro/Lo siento, pero la neta espero que esa vieja por la que me dejaste te ponga los cuernos”.

En “Todo” tiene como invitada a Delilah, una artista en ascenso dentro del boom de la música regional mexicana.

“Queríamos que se escuchara como cuando estás cantando cerca de alguien”, dijo. “Es una canción muy grande, pero muy calladita, es un estilo muy difícil de lograr; pero creo que lo logramos muy bien, porque se siente muy grande, se siente como una canción Disney. Estoy obsesionada con su voz, la voz de Delilah, creo que nuestras voces juntas es magia”.

El concepto del álbum partió de “Mercedes”, otro de los temas donde Becky G se luce usando la instrumentación de la música regional. Para ella es una canción perfecta para escuchar en el auto, de ahí el título. La interpreta con Oscar Maydon, otro de los invitados del álbum junto con Oscar Ortiz (“Besándote”) y Tito Double P (“Crisis”).

En cuanto a los videos que acompañan a su álbum, Becky G dijo que ha buscado que sean más narrativos.

“Los visuales a nuestro mundo, que hemos creado, que es un mundo de mi ciudad, de Los Ángeles, de mi comunidad, de mi cultura y cualquier persona que vea esto, si viven en Londres, en cualquier parte del mundo, van a verlo y van a entender quién es Becky G”, dijo. Esto mismo buscó con la portada en la que aparece posando bajo el sol, con esa ciudad de fondo.

Durante la entrevista, Becky G dijo que estaba supervisando la preparación de unas albóndigas a la mexicana que cocinaba su hermana.

“Mi mamá me pide que esté pendiente de ellas”, dijo sonriendo con un nuevo corte de cabello que se hizo para coincidir con el lanzamiento del álbum.

Su labor no termina. Becky G dijo que ya están pensando cuál será el concepto y el título de su próximo álbum. No descartó que fuera otra palabra que empiece con la letra “E”.

“No quiero parar, esto es lo que amo, es todo para mí y tener estas oportunidades de continuar aprendiendo de mi arte y representando nuestras historias, expresándome y encontrándome como mujer es un proceso muy bonito”.

Becky comienza el viernes una gira por Estados Unidos y ya está en ensayos para presentar las canciones de “Encuentros” y “Esquinas” en vivo, así como sus éxitos de su era pop y reggaetón.

“Yo siempre digo que mis shows son como a mí me gustan mis tacos, con un poquito de todo”, dijo.