El tiktoker Khaby Lame se une a Unicef como embajador de buena voluntad

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Dakar.- Khaby Lame, la personalidad de TikTok más popular del mundo nacida en Senegal que nunca dice una palabra en videos vistos por millones de seguidores, se dirigió a los jóvenes de su país natal este viernes cuando fue nombrado embajador de buena voluntad de Unicef.

El influencer de 24 años, que cuenta con más de 162 millones de seguidores, saltó a la fama con encantadores videos de sus reacciones a la vida cotidiana en los que nunca dice una palabra. Su número de seguidores aumentó durante la pandemia, cuando lo despidieron de su trabajo en una fábrica y utilizó el tiempo libre que tenía para hacer y subir más videos.

Ser embajador de Unicef le permitirá “ver todo el mundo y sus problemas”, dijo Lame, añadiendo que esperaba poder contribuir a resolver algunos de ellos.

“Es un verdadero honor ser nombrada embajadora de buena voluntad de Unicef y ser parte de una organización que pone los derechos de los niños en primer plano todos los días”, dijo Lame en un comunicado. “Desde mi propia experiencia como niña que temía la pobreza, luchaba por encontrar mi pasión en la escuela y perdía mi trabajo durante la pandemia de covid-19, hasta encontrar mi lugar y mi vocación en el mundo, sé que todos los niños pueden prosperar cuando se les da una oportunidad”.

Senegal es una fuente importante de migración irregular hacia Europa. Más del 60 por ciento de los senegaleses tienen menos de 25 años y el 90 por ciento trabaja en empleos informales. Llevan años viendo cómo el dinero obtenido de los recursos naturales se va al extranjero y muchos dicen que no tienen otra opción que embarcarse en peligrosas travesías en destartalados barcos pesqueros para cruzar el Atlántico.

“Les digo que sueñen en grande”, dijo Lame cuando se le preguntó cuál era su mensaje a los jóvenes de Senegal. “Intenten hacer lo mejor que puedan para lograr sus sueños, aunque haya gente que les diga que no pueden alcanzarlos”.

Lame se mudó a Italia desde su Senegal natal cuando era un bebé con sus padres de clase trabajadora, pero recién obtuvo la ciudadanía italiana cuando tenía 20 años.

“Llevo 20 años en Italia, desde que tenía apenas dos”, dijo Lame a The Associated Press en Dakar. Elegante, con un traje beige y una corbata a juego, añadió: “Mi sangre es de Senegal, pero me siento senegalés e italiano al mismo tiempo”.

El nombramiento de Lame en Unicef se produjo al final de una visita de cuatro días a Senegal, donde conoció a niños y jóvenes que están impulsando cambios positivos en sus comunidades.