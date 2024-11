Edgar Barrera vuelve a la categoría de compositor del año en los Grammy

Ciudad de México.- Es el segundo año de la categoría de compositor del año no clásico en los Grammy y el segundo año que el mexicano Edgar Barrera logra ser nominado.

Barrera es, además, el único nominado latino en las categorías del campo general en los Grammy 2025 anunciadas el viernes. Temas como “(Entre Paréntesis)” interpretado por Shakira y Grupo Frontera, “It Was Always You (Siempre Fuiste Tú)” por Carín Leon y Leon Bridges, “Si antes te hubiera conocido” por Karol G, “TOMMY & PAMELA” por Peso Pluma y Kenia Os e incluso “Sincere” por el rapero estadounidense Khalid muestran la versatilidad de Barrera para la música regional mexicana, el pop y la música en inglés, algo que no pasó desapercibido para la Academia de la Grabación para elegirlo. Barrera competirá con Jessi Alexander, Amy Allen, Jessie Jo Dillon y RAYE.

El cantante sonorense Carín León recibió su primera nominación al Grammy por su álbum de música regional mexicana “Boca Chueca, Vol. 1” en el que está incluida “It Was Always You (Siempre Fuiste Tú)” con Bridges. Se medirá con Chiquis por “Diamantes”, Peso Pluma por “Éxodo” y Jessi Uribe por “De lejitos”.

La diversidad que ha buscado aumentar la academia en sus nominados se vio reflejada en la categoría de mejor álbum de pop latino en la que está nominada Anitta por “Funk Generation”, un álbum con algunas canciones en portugués con el que rinde homenaje a la música urbana brasileña funk.

Compite con el astro puertorriqueño Luis Fonsi por “El viaje”, en el que recorre las ciudades que han marcado su carrera, con la cantautora puertorriqueña Kany García con su álbum con temas autobiográficos y de música regional mexicana “García”, así como con la megaestrella colombiana Shakira con su gran regreso “Las mujeres ya no lloran” y la artista urbana de raíces colombianas Kali Uchis por “Orquídeas”.

Bad Bunny volvió a la categoría de mejor álbum de música urbana latina con “nadie sabe lo que va a pasar mañana”. La categoría se dividió entre artistas puertorriqueños y colombianos, pues se definirá también entre J Balvin por “Rayo”, Feid por “Ferxxocalipsis”, Residente por “Las letras ya no importan” y Young Miko por “att.”.

La categoría de álbum de rock o música alternativa latina tiene toda una diversidad de ritmos y estilos que van del funk cubano de “Pa’ tu cuerpa” de Cimafunk al reggae-rock de los venezolanos de Rawayana por “¿Quién trae las cornetas?”. Se medirán con El David Aguilar por “Compita del destino”, Mon Laferte por “Autopoiética” y Nathy Peluso por su celebrado álbum audiovisual “Grasa”.

La percusionista californiana de origen mexicano Sheila E. brilló en dos categorías por su álbum “Bailar”. Está nominada a mejor álbum latino tropical y su versión del clásico de Celia Cruz “Bemba colorá” con Gloria Estefan y Mimy Succar compite en la categoría de mejor interpretación de música global, aumentando a 13 las nominaciones de Estefan en los Grammy e inaugurando una nueva categoría para la diva cubana, pues el premio de mejor interpretación global recién se instauró en 2022.

Marc Anthony con “Muevense”, Juan Luis Guerra 4.40 por “Radio Güira”, Tony Succar y Mimy Succar por “Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional)” y Kiki Valera por “Vacilón Santiaguero” completan la categoría de álbum latino tropical.

Michel Camilo y Tomatito fueron nominados a mejor álbum de latin jazz por “Spain Forever Again”. La terna la completan Zaccai Curtis por “Cubop Lives!”; Hamilton de Holanda y Gonzalo Rubalcaba por “COLLAB”; Eliane Elias por “Time And Again”; Horacio “El Negro” Hernández, John Beasley y José Gola por “El trío: Live in Italy”; Chucho Valdés y Royal Quartet por “Cuba and Beyond”; Donald Vega con Lewis Nash, John Patitucci y Luisito Quintero por “As I Travel”.

La española Andrea Casarrubios buscará llevarse el premio de composición clásica contemporánea por “Casarrubios: Seven For Solo Cello”.

Por su parte, el director venezolano Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles iniciarán su último año juntos por todo lo alto con sus nominaciones a los Grammy en las categorías de mejor interpretación orquestal y mejor compendio clásico por “Ortiz: Revolución Diamantina”, el primer álbum completo de obras orquestales de la compositora mexicana Gabriela Ortiz.

El álbum también fue nominado en la categoría de mejor composición clásica contemporánea, en este caso para Ortiz, y mejor ingeniería de álbum clásico. Tras más de 15 años juntos, Dudamel dejará Los Ángeles para unirse a la Filarmónica de Nueva York en 2026.

La 67a edición de los Grammy se realizará el 2 de febrero en Los Ángeles y se transmitirá en vivo por CBS y Paramount+ en Estados Unidos.