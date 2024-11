Gala confiesa que ya mantiene una relación especial con Karime

Ciudad de México.– El tan esperado Garime pronto podría ser una realidad para los seguidores de Gala Montes y Karime Pindter, y es que en la más reciente entrevista con Gala en el programa de YouTube de Yordi Rosado, la exparticipante de "La Casa de los Famosos México" confesó que ya mantienen una relación muy cercana con su todavía amiga, sin embargo, ambas están abiertas a que algo más pueda ocurrir, según dijo.

"No estamos ocultando nada, luego la gente piensa que nos andamos viendo, pero ustedes están viendo lo que está pasando. Los mensajes que nos enviamos en shows mutuamente de: ‘te extraño, te quiero, no te he visto’, han sido reales porque Karime ha estado súper ocupada, yo he estado súper ocupada", mencionó Gala.

Por ahora las famosas no tienen una relación, pero Gala Montes dijo que en algún momento le gustaría trabajar con su excompañera de reality show.

"Todo ha sido en eventos, de aquí, allá, te veo, te escribo. Karime para mí es una mujer súper inspiradora, súper fuerte, admirable y hay muchas cosas que quisiera concretar con ella a nivel laboral porque andamos en la misma sintonía (…), a mí me encanta conocer mujeres así, con tanta energía masculina, propositiva y Karime es una mujer así y yo también".

En cuanto a tener un romance con la exparticipante de "Acapulco Shore", Gala Montes dejó en claro que para poder realizarlo aún les falta conocerse, pero no descarta que eso pueda ocurrir pronto.

"Estamos fluyendo. Para mí cuando pasó lo del beso y todo eso fue bonito, pero estábamos en un ambiente de mucho peligro, estábamos en un reality, cada quien tenía sus objetivos, a la vez estábamos unidos los del Team Mar, pero no había espacio para tener una relación en ese momento. Nos conocemos súper bien, pero nos conocemos dentro de un reality, nos hace falta conocernos fuera".