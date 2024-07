INE convoca a Foro sobre Paridad de Genero y respeto a los derechos políticos

Ciudad Juárez.– El Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua está convocado a las mujeres del estado a participar en el Foro Estatal sobre la Paridad de Género y el respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres en el Ámbito Político Electoral, la Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Genero y la Formación de Ciudadanía.

El Foro es virtual y se llevará a cabo el próximo martes 30 de julio a las 12:30 horas, las mujeres interesadas pueden abrir el siguiente enlace para su inscripción.

Sergio Perea, vocal de Capacitación de la Junta Distrital 03 del INE en Juárez, dio a conocer que el Foro está distribuido en cuatro diferentes mesas temáticas:

Mesa 1: Paridad de Género;

Mesa 2: Derechos Humanos de las Mujeres en el Ámbito Político Electoral;

Mesa 3: Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Genero

Mesa 4: Formación de Ciudadanía

“Como ustedes pueden ver no son temas ajenos a la población y al grupo de mujeres que participan directa y activamente o no en la política entonces pareciera que se han superado estos temas de tipos de violencia en este ámbito, pero no es así y en esta ocasión la Junta Local Ejecutiva organiza este foro estatal para ofrecer un espacio a las mujeres donde puedan expresar estas circunstancias y proponer alternativas de solución”, expresó el funcionario.

El registro es muy sencillo, a través de la liga o del código QR que se incluirá en esta información y solo toma un par de minutos el llenado del formato.