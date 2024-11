Duele, más allá de la pareja; Andrea Legarreta lamenta la muerte de su exsuegra

Ciudad de México.– La muerte de la señora Myra Milanszenko, madre del exTimbiriche Erik Rubín, causó un gran pesar no solo en el cantantante, quien a través de redes sociales expresó unas palabras de dolor y despedida luego de la partida de la señora, sino también en Andrea Legarreta, quien fue su exnuera.

La conductora del matutino "Hoy" no compartió detalles sobre las causas del deceso, pero agradeció las muestras de cariño que tanto ella como su expareja, Erik Rubín, y sus dos hijas en común, Mía y Nina, han recibido en redes sociales por su pérdida.

“Agradecer tantas muestras de amor y de apoyo, sobre todo al peloncito y a toda su familia. Lo que comentábamos, ay Myra, con su sonrisota hermosa, finalmente perder a tu ma a cualquier edad es de lo más doloroso que puede vivir una persona”.

Entre lágrimas, la conductora comentó que el fallecimiento de su suegra le dolió porque siempre tuvo una buena relación con ella, esto a pesar de su separación de Erik Rubín.

“De pronto la gente dice ‘pero si ustedes ya no son pareja’... no somos pareja, pero somos familia y siempre lo vamos a ser. Myra, sin duda, es una mujer que sin duda quien la conoció marcó la vida de todos, una mujer alegre, divertida, entusiasta, gozosa de la vida, amorosa, generosa y pues claro que duele, alguien que amas y has amado tanto, pues duele, más allá de la pareja”, aseguró la famosa conductora.

Respecto a Erik Rubín, comentó que se encontraba en Guadalajara cuando murió su madre y se encuentra estable ante su dolorosa pérdida.