Drake tendrá concierto el mismo día que Kendrick Lamar actuará en el Super Bowl

Toronto.- Drake anunció que su primera gira por Australia en ocho años comenzará en la misma fecha que la actuación de medio tiempo del Super Bowl de su rival Kendrick Lamar.

El rapero de Toronto anunció la gira durante una transmisión en vivo el domingo por la noche con Félix Lengyel, un streamer de Quebec.

Drake dijo que la gira comenzará el 9 de febrero, la misma fecha en que Lamar subirá al escenario del Caesars Superdome en Nueva Orleans, una conexión que Drake no hizo en el video.

Dijo que la gira incluirá paradas en Melbourne, Sydney y Gold Coast y continuará "hasta marzo, aproximadamente".

“Por ahora me voy a ir a Australia. Han pasado ocho años”, dijo. “Me encanta estar allí”.

Los representantes de Drake no respondieron de inmediato a una solicitud de más información sobre la gira o cuándo saldrían a la venta las entradas.

La gira sigue a una batalla pública entre Drake y Lamar, en la que ambos se atacaron entre sí en canciones como "Taylor Made Freestyle" de Drake y "Not Like Us" de Lamar.

La canción de Lamar está nominada a cinco premios Grammy, incluidos grabación del año y canción del año.

Drake no fue nominado a ningún Grammy este año, pero sus representantes no respondieron de inmediato a las preguntas sobre si había enviado algún trabajo para su consideración. En años anteriores optó por no hacerlo.