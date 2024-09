Del amor al odio; internautas piden no dar un solo voto a Briggitte por traidora

Ciudad Juárez.– Briggitte Bozzo, quien se perfilaba para ser una de las favoritas dentro de "La Casa de los Famosos México" ahora dio un giro de 360 grados con los seguidores del reality, y es que ahora muchos internautas en las redes sociales han pedido que no se le dé ni un solo voto después de que la calificaron de ser una traidora.

​En redes sociales ya viralizaron el momento en que todo empezó a salirse de control, pues cuando la conductora de La Casa de los Famosos cuestionó al psicólogo sobre su escandaloso comentario respecto al maltrato de mujeres es que éste 'estalló'.

Tras esto el influencer empezó a culpar a Gala Montes de la mala imagen que tenía, pues ella era quien comenzó a señalarlo de violentador de mujeres e incluso la actriz dijo que era un feminicida en potencia.

Esto fue lo que dio paso a una acalorada discusión, en la cual nadie se metió, es decir, ningún miembro de los equipos defendió a los protagonistas (Gala y Adrián), pero finalmente sí hubo una intervención, la cual fue sumamente criticada.

La joven interrumpió el encontronazo para gritar que se detuvieran, debido a que estaba harta de que pelearan tan fuerte y le causaban ansiedad e incluso amenazó con salir del programa si continuaban dichos pleitos.

Esto generó gran descontento entre la audiencia, quienes tacharon de ingrata y malagradecida a la venezolana porque Gala siempre salía en su defensa, pero la actriz ahora únicamente había minimizado los ataques de Adrián Marcelo y le dio la espalda a su amiga.

"Me está causando ansiedad, número 2 los temas se están saliendo de control, número 3 esto es un put* reality. Vivo aquí y la verdad me estoy hartando y la que se va a salir soy yo, entonces ya paren. Aquí ya son teams diferentes y no se puede convivir tranquilamente y yo no puedo estar tranquila y ya".

Tras la pelea Gala Montes se fue al Cuarto Mar para llorar e incluso terminó vomitando por una presunta crisis de ansiedad, pero Briggitte Bozzo no se acercó a ella para consolarla pues únicamente se quejó de que le arruinaron la noche de cine y que no pudo lucir su outfit de la noche.

Por ello es que usuarios la han criticado severamente y ya piden que la nominen para sacarla por falsa.