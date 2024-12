Dejamos de ser amigas, si es que algún día lo fuimos: Adela Micha sobre Maca

Ciudad de México.- La conductora de televisión mexicana Adela Micha compartió que su colega Maca Carriedo no es su amiga.

La periodista fue entrevistada por Javier Ceriani, y dijo "no es lo que yo esperaba que era... Fue muy cercana a mí, la consideraba una buena amiga, de mi núcleo, y me parece que no se comportó a la altura de los acontecimientos. Tristemente me di cuenta de que esto tenía un buen rato".

Adela Micha no se quejó de que Carriedo se fuera a trabajar a otro medio, pero el problema fue que se lo dijo "demasiado tarde, cuando ya es irreconciliable. No hay manera. Maca no es mi amiga, en absoluto, dejamos de ser amigas, si es que algún día lo fuimos".

Además, la periodista dijo que tras enterarse del robo en su empresa, Maca Carriedo "no se comportó a la altura de los acontecimientos".

La conductora dejo entrever que su relación de amistad finalizó en malos términos.

Luego de los problemas que enfrenta su canal de YouTube, Adela Micha explicó "estoy recogiendo el tiradero". Al mismo tiempo expresó que hubo un quebrante económico, emocional y psicológico, además de un abuso de confianza.