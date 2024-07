Cynthia y Carlos Rivera sorprenden cantando juntos por primera vez en vivo

Con un beso y una buena interpretación Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera conquistaron la Arena Ciudad de México ayer 4 de julio después de que por primera vez cantaron juntos en un concierto, además, llamó la atención que los dos decidieron interpretar el tema "Si no estás conmigo", una de las canciones principales de la novela de Azteca "Amor en Custodia", que originalmente cantaban Cynthia y José Luis.

“Te amo”, dijo Carlos Rivera en agradecimiento a su esposa por acompañarlo en este mágico momento, además de ser una parte incondicional en su vida y darle un hijo: León.

Cabe mencionar que tanto Carlos Rivera como Cynthia Rodríguez han procurado mantener su relación amorosa lejos de las cámaras y micrófonos. Sin embargo, después de que contrajeron nupcias en una ceremonia secreta, se han dejado ver juntos en varios eventos y hasta se han dedicado tiernos mensajes en redes sociales.

El espectáculo que ofreció el cantante en la Arena Ciudad de México se transmitió en vivo a través de la plataforma de streaming Disney Plus, donde se quedó en el catálogo para aquellas personas que por alguna persona no pudieron asistir o no encontraron boletos.