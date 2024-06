'Cuando eres bueno te ponen los cuernos'; Nodal estrena video de 'Kbrón y medio'

Christian Nodal ha estado en tendencia en redes sociales, aunque en esta ocasión no por sus escándalos personales, sino por el estreno del video de su tema "Kbrón y medio", canción la cual ha despertado especulaciones sobre si podría estar dedicada a su expareja Cazzu.

Y es que para muchos el clip, que fue protagonizado por el propio Christian, relata lo que sufre un hombre cuando la mujer que ama le es infiel, algo que ha despertado mucha polémica, pues aseguran que las palabras de esta canción estarían relacionadas con la reciente ruptura de Nodal con la joven argentina.

"Mis besos ya no vuelven a ser pa' una sola. Mi cama está lista para recibir cabronas. La agenda está abierta, pa' todas hay tiempo. Nomás no se claven ni me hablen de sentimientos. Mis ojos ya no vuelven a ser pa' una sola. Si quieren caricias, llámenme a cualquier hora. Si cuando eres bueno te ponen los cuernos. Pa' este cora roto creo que ya tengo el remedio", dice una parte de la canción.