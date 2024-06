Critican a Tábata Jalil y a 'VLA' por polémica dinámica con maleta

Belinda fue tema de debate desde ayer luego de que medios de comunicación esperaban a la cantante para preguntarle su opinión en su llegada a México sobre la nueva relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, algo que la famosa supo evadir muy bien luego de que escapó del asedio de los reporteros, supuestamente, escondida dentro de una maleta.

Tras darse a conocer esta singular técnica, muchos comenzaron a preguntarse si era posible caber dentro de un equipaje y salir desapercibido. Por ello, el matutino de Azteca "Venga la Alegría" decidió implementar una dinámica para comprobar si se podía o no hacer, actividad en la que estuvo involucrada Tábata Jalil y Kristal Silva.

La que tuvo que entrar en la maleta fue Tábata, quien es mucho más pequeña de estatura que Belinda, y demostró que cupo perfectamente en la valija.

Sin embargo, Kristal quien es más alta que Belinda y Tábata, tuvo más problemas para caber bien y no cerraba. “Si tú cabes y yo casi quepo, claro que ella cabe”, decía la exreina de belleza sobre la teoría de que Beli pudo haber escapado de esa manera.

A pesar de la ocurrencia de esta dinámica, las dos conductoras, así como el programa, recibieron cientos de burlas y críticas en las redes sociales.

"Dios como extraño a quirate el se tomaba en enserio los espectaculos", "Ay no,no,no! Lo hubiera esperado de Flor María Natividad Rubio Loya de Amador Martínez González, pero no de #Tabata", "Pobre mujer, nunca ha podido figurar como conductora principal, siempre ha sido de rellenito, y de no ser por Sergio Sepúlveda ya no estaría en ese programa", "Estos de @VengaLaAlegria sabrán de los feminicidios en los que tristemente las víctimas terminan sacadas en maletas? Era necesaria esa "demostración"?", fueron algunos de los comentarios que recibieron.

Caso del submarino Titán

Esta no es la primera vez que "VLA" recibe críticas por sus dinámicas, ya en 2023 el programa también recibió cientos de malos comentarios en redes luego de que los conductores hicieron una recreación de la implosión del submarino Titán en el que fallecieron cinco pasajeros.

Sergio Sepúlveda fue el encargado de hablar a lo largo de la cápsula, pero en ese momento también participaron Mauricio Barcelata, Ricardo Cázares y Kristal Silva. Todos fueron señalados or su falta de sensibilidad ante el suceso trágico.