Crítica: Shhhh... la novedad se ha ido en la precuela de 'Un Lugar En Silencio'

Foto: Associated Press

No todas las películas exitosas tienen por qué ser franquicias. La mayoría no deberían serlo. Por supuesto, Hollywood no funciona así, pero vale la pena repetirlo. Porque en el caso de “Un Lugar En Silencio ”, que ya va por su tercera película con una precuela sobre unos cuantos personajes nuevos en Nueva York el primer día de la invasión, la emoción de esa idea nueva se ha desvanecido. Y cuando eso sucede, ¿qué nos queda?

Ciertamente, había muchas preguntas sobre el cómo y el por qué de los monstruos asesinos con audición hipersensible. Internet está lleno de preguntas y lagunas lógicas si tienes curiosidad. Pero la belleza de "Un Lugar En Silencio" fue el misterio tonto. Nos dejaron caer en este mundo apocalíptico con una regla muy simple pero desafiante: si haces ruido, mueres. Lo entiendo. La escasez de información jugó a su favor, ya que pudimos conocer a esta familia que solo intenta sobrevivir (¡y dar a luz a un bebé en silencio!). Su secuela funcionó principalmente porque eligió inteligentemente continuar ese mismo viaje, retomando exactamente donde lo habíamos dejado.

“Un Lugar En Silencio: Día Uno”, dirigida y coescrita por Michael Sarnoski (que comparte créditos con John Krasinski), cambia el foco de atención de la familia Abbott a un nuevo personaje, Sam (Lupita Nyong'o), que se está muriendo de cáncer. Es amargada, sarcástica y malvada. Y llevando la idea de “salvar al gato” a su extremo literal, Sam tiene un amigo: un gato llamado Frodo. Esto parece una muleta innecesaria, simplemente porque si alguien va a hacer de un personaje hostil un héroe convincente, es Nyong'o. Tanto ella como Joseph Quinn, que interpreta a un estudiante de derecho británico llamado Eric, tienen ojos profundamente expresivos del tamaño de un platillo que hacen que el diálogo sea casi innecesario. Pero sin un recién nacido en la mezcla, el gato agrega un elemento adicional de caos al sobrevivir durante más de 3 minutos.

Sarnoski, que estuvo detrás del thriller de Nicolas Cage “Pig”, toma la valiente decisión de no detenerse en responder preguntas sobre los monstruos. De hecho, apenas menciona cómo todos se dan cuenta de que deben permanecer en silencio. En un momento, la gente está siendo devorada en las calles de Nueva York y varios momentos después hay una banda de sobrevivientes llevándose los dedos a los labios. Tal vez esto fue inteligente: el público solo puede tolerar hasta cierto punto ver a personajes desconcertados por algo que ya saben. Pero podría haber sido un poco interesante ver a alguien resolverlo o, por ejemplo, tratar de persuadir a un niño pequeño para que lo crea.

Aparte de un intento desorientador de conectar esta película con la “Parte II” a través de Djimon Hounsou, la historia en sí está bastante concentrada en Sam y Eric, un extraño que se apega a ella y a Frodo. Ella tiene un objetivo: sobrevivir lo suficiente para llegar a su pizzería favorita en Harlem.

Hay algo convincente en la idea de lo que una persona terminal podría hacer el primer día del apocalipsis, y Nyong'o es poderosa y desgarradora en esta búsqueda del trozo perfecto. Hay belleza en la simplicidad y la locura de todo esto. Lo que Eric está haciendo allí, sin embargo, es una incógnita. Está demasiado poco desarrollado como para tener mucho sentido.

Además, hay fuerzas en juego, ya que “Day One” quiere ser a la vez un estudio meditativo de los personajes y una emocionante película de terror que nos ofrece más monstruos, más masacres, más sobresaltos y recuerdos inquietantes del 11 de septiembre. Nunca terminan de encajar, y varias decisiones dan la impresión de que los realizadores solo estaban tratando de meter con calzador la emoción sin mucha justificación. Una de las secuencias más emocionantes que captura el terror de las películas de Krasinski es cuando Eric va a una farmacia para intentar conseguir medicamentos para Sam. Es simple, eficiente y llena de pavor y tensión porque es un riesgo necesario, a diferencia de muchas de las escenas más grandes que parecen más tensas.

En definitiva, “Day One” podría haberse ambientado en cualquier apocalipsis. Si se la vincula a las reglas de “Un Lugar En Silencio”, una premisa inteligente cuya novedad es imposible de recrear y mucho menos de construir un mundo a partir de ella, no hace más que frenarla.

“Un Lugar En Silencio: Día Uno”, que Paramount Pictures estrena el viernes en los cines, tiene una clasificación PG-13 de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos por “contenido violento y de terror/imágenes sangrientas”. Duración: 100 minutos. Dos estrellas de cuatro.