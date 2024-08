Crítica: 'Good One' es uno de los éxitos independientes del año

La percepción que una joven de 17 años tiene de su padre cambia para siempre en un viaje de mochilero de tres días por la India. El excelente debut de Donaldson, "Good One", se estrena el viernes en los cines .

Algo sucede y luego algo no sucede. Pero ese es otro punto de ruptura en el ya delicado tejido de una relación que se ha ido deteriorando por el abandono durante años.

El viaje a Catskills fue concebido como un viaje familiar conjunto. Chris (James Le Gros) y su hija Sam (la recién llegada Lily Collias) planeaban ir con el viejo amigo de Chris, Matt (Danny McCarthy), y su hijo adolescente. Pero cuando llegan a la casa de Matt, se produce una discusión entre el padre y el hijo, que se retira al apartamento mientras Matt se dirige furioso al coche de Chris. El hijo adolescente ya no los acompaña.

Donaldson enfoca su cámara en Sam, cuyo rostro y ojos profundamente expresivos te dicen todo lo que necesitas saber: esto es extraño y no se siente bien. De repente, está en un viaje de chicos con un par de hombres tristes de mediana edad que se conocen desde hace décadas y cuyas vidas no han funcionado como pensaban. Ambos están divorciados. Chris ha seguido adelante y tiene un nuevo bebé. Matt todavía está en las primeras etapas de ver su vida trastocada. Y, vaya, hablan de sus relaciones fallidas, una de las cuales es obviamente la madre de Sam. "No pude hacerla feliz". "Ella fue la que empezó a hacer las cosas primero". "No quería divorciarme".

Sam pone los ojos en blanco muchas veces; otras veces responde con perspicacia. Los chicos parecen escucharla a medias, pero también no. Hace mucho que decidieron su propia narrativa, su victimización, y Sam no va a cambiar eso con un poco de verdad inocente.

¿Serán siempre tan honestos con sus decepciones, fracasos y defectos en relación con sus hijos?, te preguntas. ¿O será algo nuevo que sucede en este viaje? Chris, en particular, ha olvidado que Sam, por más mundana y sabia que parezca, sigue siendo en última instancia solo una niña. Sientes que Sam ya ha comenzado a darse cuenta de que su padre tiene tantos defectos como cualquiera; pero en este viaje, se muestra plenamente.

Todas las interpretaciones son estupendas y tan naturalistas que es fácil olvidar que se trata de actores que interpretan líneas que han memorizado frente a una cámara. Le Gros como el exigente campista, que se asusta por la seguridad de su hija ante los osos cuando descubre que Matt estaba comiendo en su tienda de campaña, pero que luego no hace mucho; y McCarthy como un actor fracasado y ahora marido fracasado que puede ser encantador y divertido, pero en su mayoría es molesto y desagradable. Pero la verdadera revelación es Collias. Su rostro y su presencia, empática y conocedora, llevan toda la película en una representación inolvidable de la niñez moderna con toda la ensoñación, la incomodidad y el aburrimiento.

Donaldson, al igual que Kelly Reichardt , tiene un ojo agudo para los detalles más pequeños; una reacción, una mueca de dolor, incluso una expresión en blanco que lo dice todo. También sabe cuándo apartarse del diálogo y de la gente y dar al público un descanso de la naturaleza. Una de las muchas decisiones acertadas fue que Sam tuviera su período durante el viaje, algo con lo que se ocupa en silencio detrás de árboles y arbustos mientras los chicos esperan impacientes.

En un momento dado, los chicos sueñan con lo que harían de manera diferente si tuvieran una segunda oportunidad en la vida. Matt sería filósofo. Chris sería dueño de una librería. ¿Y qué pasa con Sam?, preguntan. Ella responde que, con suerte, todavía tiene la oportunidad de decidir sobre esta vida. Efectivamente.

Estos riesgos pueden parecer comparativamente pequeños en un panorama cinematográfico de tornados mortales, apocalipsis y multiversos en colisión, pero eso es lo que lo hace tan especial. Se trata de la humanidad, con todas sus bellezas y decepciones, tal como la experimentamos la mayoría de nosotros, y es una que probablemente permanecerá contigo durante algún tiempo.

“Good One”, un estreno de Metrograph Pictures en salas limitadas el viernes, tiene clasificación R (que requiere que los menores de 17 años lo reúnan los padres) por “lenguaje”. Duración: 90 minutos. Cuatro estrellas de cuatro.