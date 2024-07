Crista Montes estalla contra su hija Gala tras declaraciones sobre su relación

Luego de las polémicas declaraciones de la actriz Gala Montes, quien ayer aseguró en un video que se había separado de su madre porque supuestamente habría buscado quedarse con la mitad de su dinero. Y es que todo comenzó cuando en una entrevista que dio su mamá Crista Montes a una revista, donde declaró que Gala la despidió injustificadamente, la trataba mal y se separó de ella como familia.

La joven admitió en sus redes sociales sentirse “muy mal” anímicamente por las desafornunadas declaraciones de la señora: "Le dolió que ya no es mi mánager, pero es una decisión que yo tenía todo el derecho de tomar, pero nunca la dejé sola", reiteró.

"Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá, nunca y eso lo voy a ver legalmente, porque estoy cansada de que me vean la cara. Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas cosas", dijo surante un live en sus redes sociales.

Gala defendió su derecho de elegir quien la represente y aseveró que intentó llegar a aun acuerdo económico con su madre y ella no aceptó, pues quería la mitad de todo.

"Desde los 18 años yo debí de haber tomado la decisión de decir qué onda, dónde está mi varo (dinero), dónde está todo lo que he trabajado, porque yo he trabajado desde los 6 años (…) El problema empezó porque ella me dijo 'quiero la mitad de todo' y yo le dije, pero 'por supuesto que no'".

La actriz señaló en el 'live' que su orientación sexual también fue un problema en la relación con su madre.

" Soy bisexual, mi mamá es homofóbica, entonces es otra cosa que le cuesta trabajo entender, también por eso me salí de mi casa porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera y mamá, tienes dos hijas muy inteligentes, muy bisexuales por cierto las dos y vamos a seguir viviendo nuestra vida", señaló.

Finalmente, envió un mensaje a doña Crista Montes de Oca.

"Si mi mamá ve este video quiero decirle que se olvide de mí (…) No voy a permitir que nadie me lo quite (sus bienes), ni me difame, ni me utilice, y no, no te perdono ni te perdonaré. Me perdono a mí por ser tan pen… por estar al lado de una persona narcisista como tú que lo único que hace es hacerle daño a las personas", sentenció.

Crista Montes responde a su hija

Luego de las palabras de Gala Montes, Crista no quiso quedarse callada y arremetió en contra de su propia hija.

Crista Montes publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram para ofrecer su perspectiva sobre el pleito. Afirmando con firmeza que nunca tuvo la intención de perjudicar a Gala Montes ni a su hermana.

En un primer video la mamá de la actriz mencionó que lo único que le interesa del asunto es poder hacerle publicidad a su cafetería, la cual es su principal fuente de ingresos en este momento, pues desde que Gala Montes la corrió de su casa, tuvo que mudarse al estado de México para poder vivir pagando una renta que sea barata.

“Yo me tuve que venir al Estado de México porque acá las rentas son baratas. No he terminado de ver el video porque no es mi intención, ni lo voy a hacer legal ni lo voy a hacer público. Yo di esa exclusiva a la revista porque quise darle publicidad a la cafetería. Ustedes lo han visto y son hechos. Yo no estoy pidiendo ni la mitad ni me quiero quedar con el dinero de Gala”.

Posteriormente, en un segundo video, Crista Montes puntualizó que Gala Montes no fue quien estuvo pagando sus tratamientos contra el cáncer, como ya llegó a sostener en más de una ocasión, sino que en realidad ella se ha podido atender gracias al Seguro Popular. Desmintiendo que se quede con el dinero de su hija pues, de hacerlo, se habría pagado un hospital caro y privado.

Por si fuera poco, Crista Montes contó e la vez que Gala Montes le aventó un plato de cereal. Siendo este el punto en el que la señora se habría hartado de la actitud de su hija.

Desmintiendo también la imagen de violencia que su hija mencionó en su live donde denunció a su madre tras la exclusiva que vendió a una revista.

Finalmente Crista Montes señalo que, tras años de apoyar a su hijas, ahora resulta que ambas prefieren al padre que nunca vio por ellas.