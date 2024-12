Confiesa Ángela Aguilar que está yendo al psicólogo por constante hate en redes

Ciudad Juárez.– Ángela Aguilar parece estar disfrutando de una pequeña pausa en el hate luego de las polémicas surgidas contra Maryfer Centeno, sin embargo, la famosa cantante ha sabido aprovechar todo este tiempo para aprender a sobrellevar tanto odio en su contra luego de su relación con Christian Nodal.

Tanta ha sido su afectación a nivel personal que la joven salió a hablar sobre cómo sobrelleva el odio recibido en redes sociales y aclaró que no le interesa caerle bien al público, porque ya está en terapia, lo cual le ayudó a salir adelante del rechazo.

La intérprete de 'Abrázame' consideró que ahora estaba más preparada para afrontar los señalamientos públicos, pues aunque no lo mencionó directamente sí especificó que éste año había sido especialmente difícil para ella.

"Sigo aprendiendo a manejar mi salud mental, lo que más afecte a consecuencia de muchas cosas que pasan en mi vida pública, pero yo creo que lo más importante es ser genuina con tus acciones, con tus palabras y decisiones y mínimo si te equivocas sabes que lo hiciste de corazón".

Reveló que toma ayuda profesional y agradeció a su psicóloga por todo el apoyo brindado para superar los malos 'tragos' que ha vivido tras 'destapar' su amor por el sonorense; aunado a reiterar que ella no es una psicópata, como ya había mencionado en una entrevista pasada.

Más tarde puntualizó que es una persona impulsiva y todo se puede esperar de ella, pero dejó en claro que ya no le importa quedar bien con la gente por tratar de ser un buen ejemplo, además de acotar que no se esforzará más para caer bien, ni tampoco se esconderá.

"¿Quieren más cosas que pasen todavía? Soy un poco impulsiva entonces las cosas nada más pasan, pero ojalá que sea feliz y en paz, haciendo mucha música y haciendo a mi familia orgullosa. Siento que he aprendido mucho al que me deje de importar el qué dirán, siento que vivía mucho con este miedo y decía: 'tengo que ser buen ejemplo, tengo que hacer muchas cosas', pero el ser buen ejemplo es ser honesta contigo misma, con tus sentimientos y yo no quiero que nadie se esconda para caerle bien a los demás y eso es lo que yo aprendí, ya no me tengo que esconder para caerles bien, si les caigo bien qué bueno me encanta y si no, también".