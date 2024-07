Con todo y escándalo, Nodal llega al sitio 1 de lo más escuchado en México

Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España.

México

1.- “Kbron y medio” - Christian Nodal

2.- “Beautiful Things” - Benson Boone

3.- “No molestar” – Reik

4.- “Felicítalo” - Los Ángeles Azules, Yuridia

5.- “Espresso” - Sabrina Carpenter

6.- “Houdini” – Eminem

7.- “Lo que nos faltó decir” - Jesse & Joy

8.- “Million Dollar Baby” - Tommy Richman

9.- “Lunch” – Billie Eilish

10.- “Penthouse” - Río Roma

(Fuente: Los 40 Principales)

Argentina

1.- “Perdonarte, ¿para qué?” – Los Ángeles Azules, Emilia

2.- “Ojos verdes” - Nicki Nicole

3.- “Imán (Two of Us)” – María Becerra

4.- “Marbella” - Luis Fonsi, Omar Montes

5.- “These Walls” - Dua Lipa

6.- “Una vida pasada” - Carín León, Camilo

7.- “Buenos Aires” – Tini

8.- “Puntería”- Shakira, Cardi B

9.- “Faltas tú” – Morat

10.- “Es ahora” – Luis Fonsi

(Fuente: Los 40 Principales)

Chile

1.- “Espresso” - Sabrina Carpenter

2.- “Real Gansta Love” – Trueno

3.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris MJ

4.- “Please Please Please” – Sabrina Carpenter

5.- “Santa” – Rvssian, Rauw Alejandro, Ayra Starr

6.- “La receta” – DrefQuila, Kidd Voodoo, Easykid, Ovyze

7.- “Obsessed” - Olivia Rodrigo

8.- “Reels” - Jere Klein

9.- “Offline” - Young Miko

10.- “Escarlata” - Eleven1.1, Harry Nach, Soulfia, DrefQuila, Kidd Voodoo

(Fuente: Los 40 Principales)

Colombia

1.- “Brickell” – Feid, Yandel

2.- “Santa” – Rvssian, Rauw Alejandro, Ayra Starr

3.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

4.- “Beautiful Things” - Benson Boone

5.- “Cuál es esa” – Feid, Pirlo

6.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris MJ

7.- “Gatitas sandungueras vol.1” – Álvaro Díaz, Feid

8.- “Sorry 4 That Much” – Feid

9.- “Si sabe FERXXO” – Blessd, Feid

10.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid

(Fuente: Los 40 Principales)

España

1.- “I Like the Way You Kiss Me” – Artemas

2.- “Beautiful Things” - Benson Boone

3.- “Stumblin’ in” – Cyril

4.- “La falda” – Myke Towers

5.- “1000 cosas” - Lola Índigo, Manuel Turizo

6.- “Lose control” - Teddy Swims

7.- “Espresso” - Sabrina Carpenter

8.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

9.- “Whatever” – Kygo, Ava Max

10.- “Mamasota” - Manuel Turizo, Yandel

(Fuente: Los 40 Principales)