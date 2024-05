Con Atlas de México, JLO anuncia visita a nuestro país

Ciudad de México.- “La Diva del Bronx”Jennifer López sorprendió a sus seguidores mexicanos con la noticia de que visitará la Ciudad de México el próximo martes 21 de abril para promocionar su nueva película ‘Atlas’.

La noticia se viralizó, ya que la famosa utilizó un Atlas de México de la Secretaria de Educación Pública (SEP) para hacer su anuncio.

“Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México... Hola, estaba leyendo este Atlas pensando en todos los lugares hermosos en mi querido México porque adivinen qué, estaré en su maravilloso país el 21 de mayo para celebrar mi nueva película Atlas con todos ustedes. No puedo esperar a verlos. A todo los increíbles fans, muchas gracias. Nos vemos pronto”, dijo.

Además de “Atlas”, el 13 de febrero estrenó su documental “This Is Me Now: A Love Story”, que se centra en sus amores, haciendo énfasis en su historia con su esposo, el actor y director de cine Ben Affleck.

A la par del documental, la también productora lanzó su disco “This Is Me Now”, con el que retomó su carrera musical, tras una pausa de casi 10 años; antes de este lanzamiento, en 2014 presentó el álbum A.K.A. También saldrá de gira, abarcando ciudades de Canadá y Estados Unidos.