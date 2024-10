Pedro Fernández habla por 1ra vez de su parecido con Bruno Mars

Ciudad Juárez.– La última presentación pública de Bruno Mars en la Ciudad de México en pasado agosto para la inauguración del Estadio GNP dejó no solo buenas experiencias a sus seguidores por la calidad de sus conciertos, sino también divertidos momentos, sobre todo cuando durante su recorrido en la capital del país se vistió de charro, situación que ocasionó que muchos comenzaran a compararlo con la cantante mexicano Pedrito Fernández.

Después de varios meses, ahora por fin el propio Fernández abordó este tema que ha capturado la imaginación de muchos. Durante la conversación, el intérprete compartió su perspectiva sobre el parecido físico que muchos han señalado entre él y Mars.

Fernández relató que durante la visita del cantante de "Just The Way You Are" a México, las redes sociales se llenaron de comentarios y bromas sobre su supuesta presencia en los conciertos del artista internacional.

2Acaba de venir Bruno Mars a la Ciudad de México a dar conciertos y se puso un traje de charro. Yo no sé si sabe que existo yo en el mundo. Entonces se puso un traje de charro y tal, y se hace un trending topic diciendo ‘Pedrito estuvo en el Foro Sol, Pedrito se puso una máscara", dijo el también actor de telenovelas.

Fernández explicó que, lejos de incomodarle, esta comparación le resulta divertida y le ha permitido conectar con un público más joven que quizás no estaba familiarizado con su música.

“Es una forma divertida de estar en contacto con los fans y con un público que uno no conoce”, comentó el cantante, destacando que este fenómeno le ha brindado una oportunidad inesperada para acercarse a nuevas generaciones.