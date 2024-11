¿Cómo sigue Silvia Pinal? Sylvia Pasquel habla del estado de salud de su madre

Ciudad de México.- Sylvia Pasquel, una de las hijas de Silvia Pinal, dio a medios de comunicación una actualización del estado de salud de la primera actriz, esto luego de que se dio a conocer que la famosa tuvo que ser ingresada a un hospital por una infección de las vías urinarias.

Pasquel dio a la prensa una actualización, asegurando que todo estaba siendo una exageración y que la diva estaba bien y lista para salir del hospital. Esto luego de que momentos antes Alejandra Guzmán pidió oraciones para que su caso mejorara y pronto estuviera de nuevo en casa.

“No sé por qué tanta alarma, mi mamá siempre en estas épocas tiene estos detalles con su pulmón y sus vías urinarias, es una señora de 94 años, está en una cama donde lleva una serie de cuidados. Nosotros cuando vemos algún síntoma que le pasa la traemos al hospital. La infección urinaria subió un poco de tono y la trajimos al hospital para que se le diera un antibiótico, son momentos en que nosotros tenemos que tomar la decisión de traer a mi mamá, para estabilizar y que todo esté bien”

Y añadió: “Mi mama ya tenia que salir ayer porque está bien, solo la trajimos para que se le diera atención a su infección, es lógico, tiene una sonda desde hace tiempo, pero ella está bien, está cuidada, estamos al pendiente, aunque ustedes digan que no, al final nosotros dentro de nuestra familia sabemos cómo están las cosas, nosotros dentro de la familia nos ocupamos de mi mamá, el que ustedes no me vean no quiere decir que yo no esté, el que yo no salga a dar noticias no quiere decir que no esté”.