Foto: Associated Press

3/3 Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

2/3 Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

1/3 Foto: Associated Press

Cillian Murphy no leyó “Small Things Like These” buscando una historia para una película. Simplemente, era fan de la autora, Claire Keegan.

Su novela, nominada al Premio Booker, era una obra de ficción histórica sobre las Lavanderías de la Magdalena en Irlanda y un hombre ordinario con un trauma reprimido durante la Navidad de 1985. La belleza de la prosa y la complejidad de los temas permanecieron en la mente de Murphy. Al mismo tiempo, el actor irlandés había pensado en iniciar su propia compañía de producción. Milagrosamente, los derechos de la novela estaban disponibles.

Haciendo un guiño a la película, que se estrena en Estados Unidos el viernes, Murphy y su socio productor Alan Moloney nombraron a su compañía Big Things Films.

“Pensamos, si la llamábamos Small Things Films, mostraría una verdadera falta de ambición”, dijo Murphy con una risita. “Pensamos que era mejor llamarla Big Things Films”.

“Small Things Like These” se realizó después de “Oppenheimer” pero antes del triunfo el actor en los Oscar, lo cual Murphy aún está procesando. Murphy no descansa. Su compañía ya tiene otra película en postproducción, “Steve”, basada en la novela “Shy” de Max Porter. Y en septiembre, comenzó a filmar la película de “Peaky Blinders”.

Murphy habló con The Associated Press, antes de que se dirigiera a “Peaky Blinders”. Explicó por qué es un “colaborador serial”, la experiencia aleccionadora y pasiva de ganar el Oscar y cómo le propuso la película a Matt Damon durante un rodaje nocturno en “Oppenheimer”. Las respuestas han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

AP: ¿Qué te hizo ver el libro de Claire como una película?

MURPHY: Es una historia aparentemente simple, pero en realidad es increíblemente compleja en la forma en que habla sobre la sociedad y la complicidad, la vergüenza, la culpa, el secreto y el miedo, y todas esas cosas. Sentí que tenía mucho que ofrecer al público.

AP: Y como actor, ¿qué oportunidades viste con tu personaje?

MURPHY: Es un protagonista masculino escrito por una mujer, pero es una historia sobre mujeres. Eso fue bastante interesante y poco convencional. Y la historia realmente comienza cuando la película termina. El verdadero drama ocurre después. Y creo que eso es simplemente tan poco convencional y bastante radical. La razón por la que Bill es el hombre que es, se debe a lo que le sucedió cuando era niño y a este acto de caridad que experimentó su madre. Y luego estos actos terribles de crueldad que estas otras chicas están experimentando, eso es lo que lo lleva a este lugar en su vida.

Claire había dicho en un podcast, alguien dijo “oh, es un acto heroico” y ella dijo “no, él no es un héroe, es solo alguien que está teniendo un colapso nervioso”. Pensé que eso era realmente inteligente. Y así es como intenté interpretarlo.

Todo vuelve, como tiende a suceder con los hombres, en la mediana edad. Comienzan a sentir realmente su mortalidad y tienen hijos propios. Es entonces cuando todo parece derrumbarse sobre ellos. Y está tan bellamente observado por Claire y Enda (Walsh).

AP: Hay muchas personas involucradas en esta película con las que has trabajado antes, desde el director, Tim Mielants (“Peaky Blinders”) hasta tus amigos de “Disco Pigs” (el dramaturgo Enda Walsh y la actriz Eileen Walsh, que interpreta a la esposa de Bill). ¿Por qué los llamaste?

MURPHY: Soy una especie de colaborador serial. Simplemente, me encanta trabajar de nuevo con las personas. Y realmente creo firmemente que obtienes el mejor trabajo de la confianza y de la amistad. He trabajado con Enda en teatro como cuatro o cinco veces y, y él es simplemente brillante. Sabía que amaba el libro de Claire y que entendería ese mundo. Y Eileen, es muy difícil actuar 20 años de historia, pero cuando tienes 28 años de historia, lo obtienes gratis. Ella es simplemente una actriz fenomenalmente poderosa. Puede hacer cualquier cosa.

AP: Matt Damon también es productor a través de Artists Equity. ¿Cómo surgió eso?

MURPHY: Mi socio productor estaba trabajando con Matt en el documental de U2 sobre Sarajevo, y yo estaba trabajando con Matt en “Oppenheimer”. Fue una doble emboscada. Recuerdo que era como un rodaje nocturno en el desierto, en algún lugar, y estábamos esperando que pasara la lluvia o que se arreglaran las luces. Y él me estaba hablando sobre Artists Equity. Le dije que casualmente tenía este guion, y se lo di. Él tiene un gusto excelente. Es un gran cineasta y actor, simplemente una leyenda y una persona encantadora. Él realmente entiende este tipo de historias. Y de inmediato dijo, sí, estamos dentro.

AP: ¿Sientes que el triunfo en los Oscar y el éxito de “Oppenheimer” de alguna manera ayudaron a que esta película generara más interés entre los distribuidores estadounidenses?

MURPHY: Realmente no estoy consciente de ello, porque se siente tan nuevo y tan fresco. Sabes, es muy difícil hablar de ello porque fue una experiencia enormemente aleccionadora y casi pasiva, porque realmente no tienes ningún control sobre otras personas votando sobre el trabajo que hiciste. Pero si eso nos permite contar los tipos de historias que me gustaría contar, que tienen un punto de vista, que tienen algo que decir, entonces lo aceptaré.