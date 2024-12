Christopher Nolan habla del éxito cósmico de 'Interstellar' 10 años después

Foto: Associated Press

Nueva York.- La entrada de cine más difícil de conseguir este fin de semana fue para una película que el público ha podido ver en casa durante años: “Interstellar” de Christopher Nolan .

La epopeya de ciencia ficción protagonizada por Matthew McConaughey y Anne Hathaway recaudó 4.5 millones de dólares en tan solo 166 pantallas en Estados Unidos y Canadá. Sus presentaciones en formato IMAX de 70 mm se agotaron en minutos, lo que hizo que los cines se apresuraran a añadir más y que la gente pagara hasta 300 dólares en el mercado de reventa. Esas 10 pantallas de cine por sí solas tuvieron un asombroso promedio de 70 mil dólares por sala, uno de los más altos del año y, por lo general, el derecho de alardear de las aclamadas películas de arte y ensayo que se proyectan en solo cuatro pantallas.

Diez años después de que “Interstellar” fuera estrenada en cine como una excepción especial en un momento en que su estudio, Paramount, se comprometía con un futuro digital, el cine no solo está de regreso sino que está llevando al público a los cines.

“Me sentí muy satisfecho con la respuesta”, dijo Nolan en una entrevista exclusiva con The Associated Press. “Es realmente emocionante cuando la gente responde a tu trabajo en cualquier momento. Pero 10 años después, ¿tener nuevas audiencias que vienen y lo experimentan de la manera en que lo habíamos planeado originalmente en las grandes pantallas IMAX y, en particular, en esas copias cinematográficas IMAX? Es realmente gratificante ver que sigue teniendo vida”.

Cómo luchó Nolan por el cine y el relanzamiento

“Interstellar” había sido una obra de amor, en la que Nolan luchaba contra las corrientes de una industria cambiante para utilizar el cine, seguro de su valor. Al igual que el Cooper de McConaughey, un astronauta que se aferra a habilidades que eran prácticamente obsoletas en su realidad de cuenca de polvo, “Interstellar” fue realizada por un cineasta amante del celuloide cuando el formato estaba menos valorado.

“La película de celuloide estaba muy amenazada. La tecnología digital se estaba apoderando de todo”, dijo Nolan. “Pusimos una enorme cantidad de trabajo y esfuerzo en el lanzamiento del formato de película IMAX de 70 mm en ese momento, sintiendo que no sabíamos cuánto tiempo más podríamos seguir haciéndolo”.

En su momento, “Interstellar” fue recibida con entusiasmo y fue un éxito inequívoco, pero también tuvo sus detractores. Sus cinco nominaciones al Oscar y su victoria fueron todas por su habilidad. Y, sin embargo, en la década transcurrida desde entonces, “Interstellar” se ha convertido en un verdadero clásico. Nolan observó que era la película de la que la gente quería hablar, le decía lo que significaba para ellos y le preguntaba si alguna vez se iba a reestrenar. Esas grandes emociones y temas sentimentales de amor, familia y exploración que eran un lastre para algunos son ahora sus cualidades más preciadas.

“Muchas de estas personas eran jóvenes que, para mí, habían visto la película en casa y no habían tenido la oportunidad de verla en la pantalla grande”, dijo Nolan.

Si bien hubo reestrenos de “Interstellar” a nivel internacional, en China y en el Museo de Ciencias de Londres, Nolan vio una oportunidad y habló con IMAX y Paramount, ahora bajo un nuevo régimen, sobre un relanzamiento apropiado en Norteamérica para su décimo aniversario. Las copias, dijo Nolan, no habían envejecido ni un día.

No hacía falta convencer a IMAX: ya tenían marcada en el calendario la fecha del aniversario. Durante años, “Interstellar” fue, con diferencia, la película más solicitada en sus canales sociales.

“Lo vimos venir desde el principio”, dijo Rich Gelfond, director ejecutivo de IMAX. “Nos recordó un poco el frenesí en torno a ‘Oppenheimer’. Pero el resultado superó con creces nuestras expectativas”.

“Interstellar” es ahora el noveno estreno IMAX de mayor recaudación de todos los tiempos y se acerca al octavo (actualmente ocupado por “Los últimos Jedi”). La compañía está explorando actualmente opciones para relanzamientos en diferentes territorios.

¿Qué debe aprender Hollywood del fin de semana?

El efecto “Oppenheimer” fue real al rescatar el valor del cine para el negocio.

Las pantallas IMAX representaron alrededor del 20 por ciento de los casi mil millones de dólares que la ganadora del Oscar a la mejor película de este año recaudó a nivel mundial (se ubica en el puesto número 5 en cuanto a IMAX). Si bien los cineastas aprecian desde hace mucho tiempo el material cinematográfico, “Oppenheimer” hizo que los estudios, distribuidores y cines tomaran nota de la demanda. A principios de este año, las funciones de “Dune: Part Two” se agotaron durante cuatro semanas. Y hay más por venir: la nueva película de Ryan Coogler, “Sinners”, que se estrenará en marzo de 2025, se filmó con cámaras IMAX.

El estreno de “Interstellar” fue bastante “discreto” en lo que se refiere a promoción, pero tampoco necesitó mucho: los fans se encargaron de eso. Antes de que IMAX anunciara siquiera que las entradas estaban a la venta, algunos se dieron cuenta de que AMC las había puesto a disposición. La noticia se difundió en las redes sociales y de la noche a la mañana todas las funciones en IMAX de 70 mm en la sala de Lincoln Square en Nueva York se agotaron. No fueron solo las franjas horarias de “primetime”: las funciones de la 1:00 de la mañana también estaban abarrotadas.

Después de que la concurrencia del fin de semana superó las expectativas, agregaron más proyecciones en IMAX de 70 mm durante la semana, que también se llenaron rápidamente.

Si bien Nolan es en algunos sentidos una anomalía, como el raro cineasta cuyo nombre por sí solo puede atraer multitudes hacia una obra original, hay lecciones que aprender del fin de semana.

“Esto demuestra una vez más a nuestra industria que el público entiende realmente la diferencia entre una experiencia cinematográfica comunitaria en la pantalla grande que anhelan incluso en películas que han tenido la oportunidad de ver en casa”, dijo Nolan. “Esa experiencia cinematográfica que todos conocemos y amamos es tan poderosa y emocionante. Es una demostración muy clara de ello, especialmente en medio de todos los grandes éxitos actuales, “Wicked”, “Gladiator II”, “Moana 2”.

“El público está acudiendo en masa para vivir esa experiencia que tanto nos gusta a todos”.

Soñar en grande para el futuro y apreciar el pasado

Antes del fin de semana, Nolan pudo ver la película nuevamente en la pantalla grande por primera vez desde el estreno original, acompañado por su director de fotografía ganador del Oscar por “Oppenheimer”, Hoyte van Hoytema . “Interstellar” fue su primera colaboración y la introducción de Hoytema a las cámaras IMAX (donde demostró que podían ser capturadas con la mano si se lo intentaba lo suficiente).

“Fue muy, muy divertido”, dijo Nolan.

También aprobó el nuevo set “Interstellar” 4K UHD que ya está disponible.

Desde la gran noche de “Oppenheimer” en los Oscar y la victoria de Nolan como mejor director , ha habido mucha especulación sobre su próxima película con rumores casi diarios que circulan sobre el reparto y el género, ninguno de los cuales ha sido confirmado oficialmente. No es algo de lo que haya hablado públicamente todavía. Una cosa que sí dirá es que está en medio de pruebas intensivas para una nueva tecnología cinematográfica con IMAX para utilizar en la próxima producción.

“Tienen un equipo de ingenieros increíble, mentes realmente brillantes que realizan un trabajo extraordinario”, afirmó. “Es maravilloso ver que la innovación en el campo de las películas de celuloide sigue en marcha y al más alto nivel posible”.

Y todavía tiene tiempo para ir al cine. El fin de semana pasado, Nolan fue a ver “Wicked” en un cine de Burbank, donde también vio una de las presentaciones en IMAX de su película.

“Fue mágico ver el teatro lleno en esa película”, dijo. “Fue algo muy especial de ver, diez años después”.