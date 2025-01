Christopher Macchio cantará el himno nacional en la investidura de Trump

Foto: Associated Press

Washington.- El tenor de ópera Christopher Macchio cantará el himno nacional en la investidura del presidente electo Donald Trump ante una multitud mucho menor de la que esperaba, una decepción con un lado positivo.

La ceremonia del lunes se ha trasladado al interior debido a que las temperaturas están previstas para desplomarse y convertirla en el día de investidura más frío en 40 años. La Rotonda del Capitolio solo alberga a 600 personas, mientras que más de 250 mil invitados tenían entradas para ver la investidura desde los alrededores del Capitolio.

“Tenía muchas ganas de ver a 100 mil personas regadas a lo largo del National Mall”, dijo Macchio, de 46 años, el sábado en una entrevista con The Associated Press. “Desafortunadamente, no tendré esa visual mientras actúo, pero aún será un tremendo honor”.

De hecho, dijo, “desde una perspectiva musical y vocal, en realidad es algo bueno” y que la presentación permanecerá en gran medida igual. Las condiciones climáticas extremas son insalubres e incómodas para los vocalistas.

Macchio entró por primera vez en la órbita de Trump hace unos nueve años, cuando se le pidió que sustituyera a última hora a un cantante en una celebración de Año Nuevo. Tuvo tanto éxito que Trump le pidió esa misma noche que actuara en su 70 cumpleaños. Macchio cantó en el funeral del hermano de Trump, Robert, en la Casa Blanca en 2020, y ahí se afianzó su amistad.

Macchio actuó en la Convención Nacional Republicana en julio, en el mitin de Trump en Butler, Pensilvania, en octubre, unos meses después del intento de asesinato en ese sitio, y durante su mitin en el Madison Square Garden cerca de las elecciones. Fue después del mitin en Butler que Trump le dijo a Macchio: “Nos veremos en la investidura”.

“No especificó realmente qué significaba eso”, le dijo Macchio a la AP. Pero unas semanas después, Macchio recibió la llamada de un miembro del personal de Trump diciendo que el tenor era la “primera y única opción” para interpretar el himno nacional.

Lady Gaga cantó el himno en la investidura de Joe Biden. Beyoncé actuó en la segunda toma de posesión de Barack Obama. La estrella de “America’s Got Talent” Jackie Evancho lo cantó en la primera investidura de Trump.

Macchio sabe que algunas personas tienen opiniones negativas sobre su larga asociación con y apoyo a Trump. Pero espera que incluso aquellos que no están de acuerdo con Trump políticamente puedan apreciar la música.

“Para aquellas personas que quizás no votaron por el presidente Trump, espero que me den esa oportunidad de simplemente escuchar y realmente conectar con la música”, dijo. “Voy a interpretar el himno nacional y está destinado a honrar a nuestro gran país”.

Macchio espera ser un defensor de la enseñanza de la música clásica y está estudiando con el gobierno cómo podría ayudar de forma más oficial.

Pero por ahora, está enfocado en el lunes y planea reunirse este fin de semana con sus compañeros artistas Carrie Underwood y Lee Greenwood y ensayar en la Rotonda del Capitolio.

“Soy un tradicionalista”, dijo. “Estaré entregando esencialmente una interpretación directa. Y la única licencia que me tomo es cuando se trata de las notas altas. Tiendo a complacerme un poco y estirar esas notas altas”.