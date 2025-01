'Buenas noches' ha sido un giro de tuerca en el guion de mi carrera: Quevedo

Ciudad de México.- El artista urbano español Quevedo sabe que la paciencia es una virtud que puede dar grandes recompensas, como le ocurrió con su álbum más reciente “Buenas noches”. Para su realización fueron necesarios dos años, y cuando ya estaba listo para ser lanzado tuvo que aplazar la fecha por las mortales inundaciones que afectaron Valencia y sus alrededores.

“Justo esa semana que íbamos a sacar el álbum se dio esa situación que fue algo muy triste para toda España, ya que hubo muchos afectados”. dijo Quevedo en una entrevista por videollamada desde Madrid. “No quería ni quitar el foco de lo importante en ese momento que era lo que estaba pasando en Valencia, ni sentía que con todo el trabajo que había supuesto para mí este álbum tuviera que salir en un momento así”.

Esperar valió la pena, pues múltiples canciones de “Buenas noches” dominaron la lista de las más populares en Spotify de España y también llegaron a las listas de algunos países de Latinoamérica tras su lanzamiento a finales del año pasado.

“Ves el recibimiento de la gente y la verdad es que estoy muy contento; siento que es un álbum que me he divertido mucho haciéndolo”, señaló. “Ha sido como un giro de tuerca en el guion de mi carrera, pero a la vez necesario también para seguir progresando y seguir probando cosas”.

Quevedo se dio a conocer con su sesión con el productor argentino Bizarrap y por canciones como “Columbia”, “Vista al mar” y “Playa del inglés”.

Su álbum debut “Donde quiero estar” fue lanzado en 2023. El primer tema de “Buenas noches” lo hizo en diciembre de 2022 y terminó el álbum en octubre de 2024. Quevedo está agradecido por el rápido ascenso que ha tenido en la música, que también lo ha llevado a presentarse en el Coca-Cola Flow Fest de México y la Movistar Arena de Buenos Aires.

“Creo que durante mucho tiempo no he sido tan consciente de todo lo que ha ido pasando, porque ha pasado todo muy rápido, pero ahora mismo estoy muy contento”, dijo. “Sé que todo hasta ahora han sido bendiciones”.

Quevedo reparte su residencia entre Madrid y Las Palmas, en las islas Canarias, donde creció. Desde pequeño tuvo interés por la música. Aunque en su familia nadie se dedica profesionalmente a este arte, sí existe interés por parte de su abuelo, que toca la guitarra y el piano.

“Estudios de música yo no tengo, todo ha sido como prueba-error, prueba-error y buscarme la vida en ese sentido”, señaló.

Con el tiempo, tuvo la oportunidad de ir a un estudio y “todo fue cogiendo forma”, apuntó. "Ahí fue donde dije: 'Ahora sí voy pa’ adelante con todo y que sea lo que Dios quiera’”.

Sobre el otro Quevedo famoso de España, el escritor del Siglo de Oro Francisco Quevedo, reconoció que no es “muy entendido” de la literatura y la poesía del pasado.

“Pero obviamente lo respeto y me hace mucha gracia, me parece muy buena casualidad, que los dos nos llamemos así”, dijo.

En “Buenas noches” destaca el tema romántico “Kassandra” sobre una atractiva chica extranjera que casi no habla español a la que conoce estando de fiesta hasta la madrugada.

“Habla de una relación entre dos personas en la que ambos viven en el mundo del arte y la noche”, dijo. “Está guay porque en esa parte esos temas que toca sobre cómo uno a veces no está del todo contento en ese ambiente, y todo eso, me representa mucho a mí”.

Aitana es su invitada para “Gran Vía”, un tema sobre una relación inesperada y secreta.

“Siento que si hay algo en lo que Aitana y yo podemos convivir bien, como el estilo de cada uno, es en una pista de este rollo”, dijo. “Ese tema salió ahora, pero lleva hecho dos años, es uno de los más antiguos del álbum y por fin salió”.

El astro de origen cubano Pitbull canta con él en “Mr. Moondial”, un tema EDM para la pista de baile que también habla de una relación secreta.

“Yo sentía que esa canción sólo tenía sentido y coherencia en el álbum si se montaba alguien como Pitbull”, señaló.

En “Halo”, sobre una chica celada por su novio pero que tiene amante, Quevedo convocó a su amigo La Pantera. Quería realizar un tema que representara a Carias y fuera bailable.

“Es de Gran Canaria como yo, es una de las personas con las que empecé a hacer música. Siempre ha sido para mí un hermano y aparte una bestia dentro de la música”, señaló. “No nos hemos juntado tanto en nuestra carrera, pero siempre que lo hacemos es con algo especial. Siento que ese tema tiene ese algo especial”.

A los fans, Quevedo, cuyo nombre verdadero es Pedro Luis Domínguez Quevedo, les recomendó escuchar “Buenas noches”, el último tema del álbum.

“Es el más personal, quizás es el que Pedro más habla de Pedro... También hay otro tema que se llama ‘Noemú’, que es un tema muy personal también: que habla sobre un desamor y me llega mucho cada vez que lo escucho. Me emociono, aunque esté bien, me transporta como a un momento negativo, pero me encanta, siento que es muy profundo”.

Quevedo planea salir de gira con “Buenas noches” y hacer más colaboraciones con otros artistas.

“2025 va a ser un año de tour”, dijo.