¿Brujería de Verónica Castro?; reportan salud de Yolanda Andrade como delicada

La preocupación por la salud de Yolanda Andrade está de nuevo en boca de todos, y es que de acuerdo con el presentador y comunicador Pepillo Origel, la actriz ha decaído en los últimos días, tanto que incluso ya no puede hablar, por lo que ahora para poder comunicarse usa una pizarra.

Origel reconoció que también se sorprendió ante la zozobra que generó en X el estado de salud de Yolanda Andrade: “Yo estuve hace tres semanas en el programa con ella, la vi muy bien, yo no sé qué pasó, yo no estaba aquí, me dijeron que en el último programa ya no hablaba”, recordó.

Desde el primer trimestre de 2023, Yolanda Andrade comenzó a manifestar malestares derivados de un aneurisma cerebral. La protuberancia en un vaso sanguíneo le fue detectada a tiempo; no obstante, durante su largo proceso de recuperación, la presentadora desarrolló problemas en el ojo izquierdo y esporádicamente ha tenido que ausentarse de las grabaciones de Montse & Joe por cansancio excesivo y debilidad.

En declaraciones ante los medios, Yolanda Andrade dijo que creía que sus problemas de salud eran producto de un trabajo de brujería, versión que cobró fuerza en los últimos meses.

Al respecto, Juan José Origel respondió que se niega a creer que alguien quiera hacerle tanto daño a la conductora: “Dicen que es brujería, yo no creo en eso, yo no creo que exista la brujería, pero si ellos dicen, ¡qué poderosa la bruja! Quiero saber quién es la bruja porque yo también le quiero hacer algo a alguien”.

El conductor destacó su preocupación, señalando que la falta de mejoría en la salud de Andrade le causa tristeza.