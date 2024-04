Bobby Pulido responde a rumores de romance con Javier Alatorre

Bobby Pulido rompió el silencio sobre un rumor que surgió en redes sociales acerca de un supuesto romance que tuvo en secreto con el conductor Javier Alatorre, el cual ha afectado gravemente a su familia.

Fue después de su presentación en el festival Tecate Pa'l Norte 2024 que el artista desmintió la información que se ha difundido y aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias legales en contra del usuario de Facebook que inventó la historia para convertirse en tendencia.

Bobby Pulido aseguró que él no conoce personalmente al conductor de Hechos y hasta hace unos días no sabía quién era Javier Alatorre porque él vive en Estados Unidos y no ve noticias, pero fue su representante quien le informó sobre la mentira que estaba circulando en redes sociales. El intérprete de 'Desvelado' dejó claro que el romance es falso, no solamente porque no se conocen personalmente sino porque a él le gustan las mujeres y no los hombres.

"No se vale, yo soy un hombre de familia. Tengo cuatro hijos y felizmente casado con mi esposa. Yo la verdad nunca me meto con nadie... No me afecta porque yo sé la verdad, pero tengo hijos y esos hijos tienen amigos. Muchas veces la gente escucha algo y cree eso, no sé vale, yo voy a irme con todo y cueste lo que cueste, te lo juro que se va a arrepentir", afirmó el artista.