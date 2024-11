'Ya se te fue el tren'; Temach critica a Belinda por no tener hijos

Ciudad de México.- El polémico influencer Temach volvió de nueva cuenta a causar el enojo de cientos de internautas, especialmente a los seguidores de la cantante Belinda, luego de que lanzó un comentario que para muchos fue ofensivo, en relación a que la famosa no ha tenido hijos.

En un video que se viralizó en TikTok, el también empresario aseguró que las mujeres mayores de 35 años enfrentan dificultades para tener hijos y cuestionó las decisiones de la intérprete al respecto.

“Yo he escuchado a un chingo de morras de 35 diciendo: ‘yo no sé si quiero tener hijos’. ¡Ya no los tuviste! Pero están como en una negación impresionante”, comentó Temach.

El influencer mencionó específicamente a Belinda, destacando su edad como una supuesta barrera para la maternidad.

“Belinda es de mi rodada. Ya no tuvo hijos y el otro día dijo una m*mada: ‘Ay no, todavía estoy muy joven, primero quiero tener muchos novios y luego me voy a casar y tener hijos’. ¡Ya no tuviste hijos!”.

Temach vinculó sus comentarios sobre cómo, según él, la sociedad percibe a las mujeres adultas.

“Nuestra sociedad trata a las mujeres como niñas, tienen 35 y se dan cuenta que tal vez se les está yendo el tren; ¡ya se te fue el tren, ya no pasó!”, añadió.

Los comentarios en TikTok no se hicieron esperar y varios de los internautas desmintieron lo señalado por El Temach, pues puntualizaron conocer casos en donde las mujeres tenían hijos más grandes y no había complicaciones.