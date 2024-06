Bellakath explota contra papás que dejan que sus hijos escuchen su música

Bellakath, una de los exponentes actuales del reguetón hecho por mujeres en México, en muchas ocasiones ha dejado en claro que su música no es para niños, esto luego de las críticas en redes sociales por la letra de muchos de sus temas. Ahora la famosa volvió a mandar un mensaje sobre esta controversia, pues la joven explotó en contra de los papás que dejan que sus hijos oigan su música.

Estas fuertes declaraciones tuvieron lugar durante una entrevista en el programa de "Vamos al punto" de Luisito Rey, quien se caracteriza por sus preguntas incisivas y su estilo sarcástico, por lo que la cantante no perdió tiempo en responder de la misma forma a todos los cuestionamientos del youtuber.

Es así como Bellakath abordó directamente las críticas sobre el contenido de sus canciones, enfatizando que su música no está dirigida a niñas y niños, sino a una audiencia adulta.

"Yo creo que las canciones que hago son para gente adulta. La disquera las marca como explícitas y para escuchar ese tipo de canciones debes tener una cuenta y tener la edad suficiente para ver los videos y escuchar las canciones", afirmó Bellakath. La cantante insistió en que la responsabilidad recae en las madres y padres, quienes permiten que sus hijos e hijas accedan a contenido explícito a través de plataformas como TikTok.

Bellakath aseguró que la supervisión del contenido que las infancias consumen en internet es una responsabilidad que deben asumir los padres y madres, ya que son ellos quienes deben enseñarles cosas de acuerdo a su edad y evitar dejar los dispositivos sin candados digitales:

"Ahora, que si las ven en TikTok, que es una red social a la que muchos tienen acceso, ya no es culpa mía. Yo no puedo estar con todos los niños, no soy omnipresente. Los papás deberían restringir o ni siquiera darles un teléfono a los niños tan pequeños".