Belinda comparte este mensaje durante la boda de Nodal y Ángela

¡Hay boda! Después de semanas en las que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación, además de enfrentarse a una fuerte crítica y todo tipo de escándalos, incluyendo rumores de embarazo y una supuesta unión nupcial secreta, este miércoles 24 de junio la pareja por fin llegó al altar en una boda muy íntima y privada a la que sólo se dieron cita unos cuantos invitados, entre ellos Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira.

Belinda reaparece en medio de la boda de su ex, Nodal, con Ángela Aguilar, esto dijo

Uno de los temas que no tardó a salir a tema de conversación en el mundo de la farándula, fueron las exparejas de Christian Nodal, pues mientras a Belinda le entregó el anillo de compromiso y con Cazzu tuvo una hija, y ahora contrajo matrimonio con la hija de Pepe Aguilar. Cabe destacar que ninguna de las dos cantantes estuvo presente en la fiesta, pero ambas se manifestaron a su forma, ya que mientras la argentina reapareció en una fiesta infantil junto a su hija, la ojiverde apareció en redes con un mensaje.

Por medio de sus historias de Instagram, Belinda compartió un mensaje que si bien no tiene relación directa con la boda de su ex, con quien por cierto estuvo comprometida, sí tiene un mensaje espiritual gracias a la numerología. De esta manera la cantante y actriz se cuestionó si las casualidades de su vida se están convirtiendo en una señal que no debe de ignorar; para ello, compartió una captura de pantalla de su pantalla de bloqueo en el celular.

"Wow, llevo varios días viendo 11:11 será alguna señal bonita?? Ojalá que sí", se lee en la publicación.

¿Cuándo se comprometieron Belinda y Nodal?

Antes de esta icónica celebración que ya es nombrada como la boda del año, el intérprete de "Adiós amor" ya se había comprometido con su expareja, Belinda; fue el 25 de mayo de 2021 cuando por medio de redes sociales los famosos compartieron con sus seguidores la feliz noticia que después de 9 meses de relación, daban el siguiente paso. Lo más comentado de este momento fue que la intérprete de "300 noches" lució un anillo de tres millones de dólares.