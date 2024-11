¿Aún no la has visto? Aquí la reseña de Gladiador II

Foto: Associated Press

Los Ángeles.- En “Gladiator II” de Ridley Scott, Roma se tambalea al borde del abismo. La caída del Imperio Romano parece inminente, y el sueño que una vez simbolizó ha muerto. Los ideales nobles del pasado se han deteriorado en una tierra corrupta, ahora gobernada por un emperador de rostro pálido.

En el trono se encuentra Geta (Joseph Quinn), acompañado por su llorón hermano, Caracalla (Fred Hechinger). El corazón de esta Roma es el Coliseo, donde las multitudes vitorean a los gladiadores que luchan y mueren. Aquí, el intemporal Scott se siente como en casa. La arena, con sus espectáculos y violencia, es un reflejo de la visión del director sobre la gran pantalla: ir a lo grande o irse a casa.

Esta dicotomía (una sociedad caída y su insaciable necesidad de entretenimiento) es el telón de fondo inteligente y nada favorecedor de las películas de Gladiator. La segunda parte, ambientada veinte años después de los acontecimientos de la primera película, trae a un nuevo combatiente al Coliseo: un misterioso forastero llamado Lucius Verus, interpretado por Paul Mescal. Y para responder a la inevitable pregunta, sí. Sí, me entretuve bastante.

“Gladiator II” no es una película tan prestigiosa como la primera, ganadora del premio a la mejor película en 2001. Es más bien una epopeya arrogante, de espadas y sandalias, que valora la necesidad de entretener por encima de todo lo demás. Nadie en “Gladiator II” entiende eso mejor que Denzel Washington . Su actuación como el maquiavélico corredor de bolsa Macrinus es una deliciosa mezcla de túnicas y sonrisas, tan convincentemente exagerada que casi alcanza los estándares de Al Pacino de los años 90.

En el interior de esta Roma hay intereses dispersos que buscan derrocarla, entre ellos Marco Acacio, un general condecorado que acaba de regresar de una exitosa campaña para tomar Numidia, en el noroeste de África (ese asedio es el comienzo vertiginoso de la película, con una armada que avanza a una velocidad casi de NASCAR hacia la ciudad amurallada, con torres en la proa de los barcos para escalar los parapetos).

En una película en la que todos guardan algún secreto, pocos permanecen ocultos durante mucho tiempo. El más destacado de ellos es Lucius Verus, un guerrero de Numidia que es tomado prisionero y obligado a luchar como gladiador. Es hijo de Lucilla y Maximus (Crowe en “Gladiator”). Tras los acontecimientos de esa película, Lucilla lo envió, como heredero del imperio, a Numidia para que creciera fuera de las luchas de poder del imperio.

Mescal, el fantástico actor irlandés de Aftersun y All of Us Strangers, entra con soltura en un escenario de gran éxito de taquilla por primera vez. “Ésta es interesante”, dice Macrinus, mirándolo por primera vez. El Lucius de Mescal es vengativo: el ejército romano mata a su esposa guerrera en la batalla de Numidia. “La rabia brota de ti como leche”, dice Macrinus, con admiración. El brillo de picardía en los ojos de Mescal le da a Lucius un poco más de carácter que el típico gladiador en busca de venganza.

Pero, en realidad, ninguna de las maquinaciones de poder es tan convincente como las escenas cada vez más carnavalescas del Coliseo. En la primera visita de los gladiadores, son recibidos por monos devoradores de hombres. A continuación, es un jinete montado en un rinoceronte gigante que los ataca. Luego, la pieza de resistencia: un Coliseo inundado y plagado de tiburones. Incluso hay pequeñas islas simuladas con palmeras esparcidas por todas partes.

Ahora bien, es posible que “Gladiator II” no resista muchas preguntas de los historiadores (también hubo algunos problemas con la última epopeya histórica de Scott, “Napoleón”, cuyo guion también fue escrito por David Scarpa). Pero no es una película hecha para ser precisa, sino para tomar algunos fragmentos de la historia e inflarlos hasta convertirlos en un festín y en el encanto de ver al Macrino de Washington blandir una cabeza recién despojada de su cuerpo.

Sí, en la secuela de “Gladiator” de Scott ruedan cabezas. Macrinus consigue llevar a Roma al frenesí. De hecho, lo hace con tanta facilidad y astucia que, cuando las cosas empiezan a complicarse para él, “Gladiator II” se acaba. No acabas de creer su temeridad después de haber apretado las tuercas con tanta paciencia y habilidad.

Sin embargo, surgen dos posibles sucesores: Lucio, que tiene derecho de nacimiento al trono, y Macrino, que llega a él gracias a su propio ingenio. ¿No es de extrañar que yo apoyara a Macrino desde el principio? ¿Cómo no hacerlo, con Washington masticando escenarios como este y haciendo declaraciones entusiastas (y bastante acertadas) como: “Eso, amigo mío, ¡es política!”.

“Gladiator II”, un estreno de Paramount Pictures, tiene una clasificación R (para mayores de 17 años) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, por sus siglas en inglés) por “violencia intensa y sangrienta”.

Duración: 148 minutos.

Tres estrellas de cuatro ⭐⭐⭐