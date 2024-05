Audiencia de 'Sale el Sol' cae y rumor sobre regreso de Gustavo Adolfo crece

"Sale el Sol" no ha terminado por despegar luego de la ola de recientes cambios que tuvo el programa. Si bien el matutino de Imagen tuvo un respiro, un repunte durante la cobertura por la muerte de Verónica Toussaint, lo cierto es que las medidoras de audiencia siguen colocándola por debajo de "Hoy" y "VLA".

A pesar de la entrada de Ingrid Coronado, el programa no ha logrado los resultados esperados. Coronado ha enfrentado críticas debido a su falta de preparación para el papel. En diversas ocasiones, sus compañeras Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado tuvieron que explicarle detalladamente los temas, lo cual ha causado frustración entre los espectadores, quienes consideran que esto afecta la fluidez de la sección.

Debido a esta situación, Imagen Televisión ha decidido reincorporar a Gustavo Adolfo Infante a "Pájaros en el Alambre" a partir del lunes 27 de mayo. Esta decisión fue confirmada por el experto en espectáculos Alejandro Zúñiga en su canal de YouTube.

Zúñiga mencionó que la participación de Ingrid Coronado no fue bien recibida por la audiencia, motivo por el cual no estuvo presente en el programa el viernes pasado y no será invitada nuevamente a ese segmento.