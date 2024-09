Así se vivió el octavo posicionamiento en la Gala de Eliminación en 'LCDLF'

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos ha llegado a su octavo domingo de eliminación, un evento que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos. En esta ocasión, uno de los habitantes deberá abandonar la casa más famosa de México, tras enfrentarse al tradicional posicionamiento cara a cara.

Momentos destacados del posicionamiento:

Agustín vs Arath:

Agustín expresó sus razones para nominar a Arath, mencionando que la única razón era que les tocó estar en cuartos distintos. “Te dije que mi cuarto estaba muy tóxico; eres pieza fundamental… al ver el gran padre que eres me dan ganas de ser padre”, comentó Agustín.

Karime vs Sian:

Karime, por su parte, señaló que Sian se había ido al otro bando en las últimas semanas. “Te fuiste al otro bando. Estas dos semanas me di cuenta que eres un chico encantador; las cosas son como tienen que ser”, dijo Karime.

Gala Montes vs Sian:

Gala Montes también tuvo palabras para Sian, destacando su talento y buen corazón. “Eres un hombre muy talentoso; tienes un futuro por delante; eres un hombre muy bueno. Me hubiera gustado que no te hubieras ido al otro bando; te quiero y ya”, expresó Gala.

La tensión y las emociones estuvieron a flor de piel durante el posicionamiento y ahora queda esperar para ver quién será el próximo en abandonar la casa. Los seguidores del programa están ansiosos por conocer el desenlace de esta jornada de eliminación.