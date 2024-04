Wendy Guevara reveló que cumplió uno de sus más grandes sueños, subir a un escenario junto a Madonna.

La influencer apareció en el escenario de Madonna con la canción de 'Material Girl'. Durante esta canción se hizo una dinámica de pasarela, Wendy formó parte de ella para terminar calificando el desfile de los bailarines.

Fue después de terminar el concierto que Guevara decidió compartir una foto donde inmortalizó lo vivido. En la postal aparecen las dos de espaldas.

La influencer compartió algunas historias previo a ir al concierto de Madonna donde aseguró que le tenía un regalo a la 'Reina del Pop', pero fue debido a las prisas y a una pequeña distracción, Wendy no llevó el detalle que le tenía preparado. Guevara había comprado un molcajete para que Madonna pudiera disfrutar de algo mexicano.

Guevara quería ver si alguien cerca de la Narvarte podía apoyarle con otro detalle para poder tener un regalo para la 'Reina del Pop'.

"Alguien que viva por la Narvarte, por donde vive Joel, porque yo ya tenía el regalo de Madonna y le traje un molcajete para que se llevara algo mexicano (...) Se me olvidó. Que me lo mande en Uber, ay no, estoy bien nerviosa", dijo.