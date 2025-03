Ciudad Juárez.- Con más de 361 mil seguidores en su cuenta de Tik Tok, la juarense Patricia Castillo se ha convertido en tendencia en todas sus redes sociales al parodiar a los artistas más reconocidos del país.

La también madre de familia y ama de casa ha tenido la oportunidad de catapultarse a nivel nacional con su comedia, pues su carisma y habilidad para imitar a René Franco, Lupita TikTok, Cristian Nodal y hasta a la Doctora Laura, pareja actual Romina Marcos, ha hecho que los mismos artistas reaccionen a su trabajo.

Majo Aguilar, cantante y compositora mexicana reconocida no solo por su talento sino también por ser sobrina de Pepe Aguilar, no dudó en reaccionar a la parodia de la también conocida como "La Pelonshita": "JAJAJAJAJ es que luego sí me emocionó", se lee en los comentarios del video publicado el pasado 18 de febrero.

Su fuerte, y de los más aceptados, fue el Cristian Nodal, pues con filtro en cara, los comentarios y las constantes etiquetas hacia él, aseguran que en algún momento la controversial pareja ha llegado a ver sus parodias.

“En realidad no me esfuerzo para imitar o hacer la voz de alguien, poco a poco fui desbloqueando a más artistas y quienes me han dado el visto bueno son mis seguidores, por eso que les agradezco de corazón el apoyo que me han dado en estos pocos meses, básicamente estoy cumpliendo un año en las redes sociales y ha sido de las mejores experiencias que he tenido”, comentó Patricia en entrevista exclusiva para Netnoticias.

Sus inicios fueron durante la segunda temporada de "La Casa de los Famosos", los habitantes y panelistas también han reaccionado al trabajo de la creadora de contenido, al grado de que René Franco también la mencionó y mostró videos durante su programa de entrevistas junto a "Gomita".

Para reír y conocer más de las parodias de la Tiktoker juarense, los interesados pueden encontrarla en todas sus redes sociales como Patricia Castillo.