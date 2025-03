Mariana Echeverría asegura que está sin trabajo y vetada de Televisa

Ciudad de México.– La conductora Mariana Echeverría, quien estuvo en programas icónicos de Televisa como "Me Caigo de Risa", reveló que está pasando por una situación complicada en lo laboral después de su salida de "La Casa de los Famosos México 2", esto luego de que no ha conseguido contratos de trabajo y además de que no es bienvenida en Televisa, según dijo.

María Echeverría utilizó su cuenta de Instagram para hablar abiertamente sobre los efectos que tuvo su participación en el programa. Aunque inicialmente ingresó como una de las favoritas del público, su comportamiento dentro de la casa generó controversia, lo que eventualmente la posicionó como una figura polémica. Esto, según explicó, no solo afectó su imagen pública, sino que también tuvo repercusiones directas en su trayectoria profesional.

Antes de su ingreso a "La Casa de los Famosos México 2", Mariana Echeverría se encontraba en lo que describió como uno de los mejores momentos de su carrera. Según detalló en su video, estaba involucrada en múltiples proyectos televisivos y digitales. Entre ellos, destacó su participación en programas como “El Hotel VIP”, el matutino “Hoy” y el exitoso show de comedia “Me Caigo de Risa”, además de contar con una sólida presencia en redes sociales que le generaba ingresos adicionales.

La comediante confesó que su actividad en redes sociales disminuyó considerablemente, lo que se tradujo en una pérdida de seguidores y, por ende, en una reducción de las oportunidades comerciales que solía recibir a través de estas plataformas luego de sus polémicas en el reality.

Este cambio en la percepción pública no solo afectó su popularidad, sino que también repercutió en su capacidad para atraer nuevos proyectos en la pantalla.

En el video compartido en Instagram, Echeverría reflexionó sobre cómo las redes sociales pueden ser un arma de doble filo para las figuras públicas.